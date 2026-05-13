RETRO RÁDIÓ

Tragédia! Órákkal az eltűnése után találtak rá a kisfiúra

A tragédia megrázta a közösséget. A kisfiú elkóborolt otthonról, majd pár óra múlva előkerült a holtteste.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.13. 05:30
tragédia eltűnt kisfiú

 Rengetegen keresni kezdték a gyermeket. A helyi hatóságok megerősítették egy autista kisfiú halálát, akire órákkal eltűnése után találtak rá Pennsylvaniában.

tragédia
Tragédia történt! Holtan találtak rá az eltűnt kisfiúra Fotó: GettyImages

A tragédia megrázta a helyieket

A Pennsylvaniai Hegyimentő Szolgálat közleményt adott ki április 10-én, vasárnap, miszerint az ötéves Ajani Jermaine Samuelsre több K9-es mentőegység rálelt. Borzasztó esemény történt, az eltűnt gyermeknek már csak a holtteste került elő. 

Együttérzésünk kiterjed családjára, barátaira és a mai események által érintett közösség tagjaira

- idézi a közleményt a People.

Egy április 11-ei sajtóközlemény szerint a pennsylvaniai állami rendőrség az közölte, hogy a fiút vasárnap délután 4 óra 30 perc körül találták meg vízben. A hatóságok közlése szerint a kisfiú autista volt és epilepsziára hajlamos. Ajani vasárnap reggel tűnt el, kilenc óra környékén a Monroe megyei Chestnuthill településen látták utoljára. Sötétkék hosszúujjú pólóban és szürke rövidnadrágban hagyta el a Rose Drive 100-as háztömbjét.

A gyermeket a helyi tűzoltóság, a Lehigh Valley EMS, mentőbúvárok, a Monroe megyei OEM, a PSP K9 és a légierő is kereste.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu