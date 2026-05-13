Tragédia! Órákkal az eltűnése után találtak rá a kisfiúra

Rengetegen keresni kezdték a gyermeket. A helyi hatóságok megerősítették egy autista kisfiú halálát, akire órákkal eltűnése után találtak rá Pennsylvaniában.

Tragédia történt! Holtan találtak rá az eltűnt kisfiúra Fotó: GettyImages

A tragédia megrázta a helyieket

A Pennsylvaniai Hegyimentő Szolgálat közleményt adott ki április 10-én, vasárnap, miszerint az ötéves Ajani Jermaine Samuelsre több K9-es mentőegység rálelt. Borzasztó esemény történt, az eltűnt gyermeknek már csak a holtteste került elő.

Együttérzésünk kiterjed családjára, barátaira és a mai események által érintett közösség tagjaira

- idézi a közleményt a People.

Egy április 11-ei sajtóközlemény szerint a pennsylvaniai állami rendőrség az közölte, hogy a fiút vasárnap délután 4 óra 30 perc körül találták meg vízben. A hatóságok közlése szerint a kisfiú autista volt és epilepsziára hajlamos. Ajani vasárnap reggel tűnt el, kilenc óra környékén a Monroe megyei Chestnuthill településen látták utoljára. Sötétkék hosszúujjú pólóban és szürke rövidnadrágban hagyta el a Rose Drive 100-as háztömbjét.

A gyermeket a helyi tűzoltóság, a Lehigh Valley EMS, mentőbúvárok, a Monroe megyei OEM, a PSP K9 és a légierő is kereste.