Felfoghatatlan: idős nő zaklatja a fiatal énekest, megszegte a távoltartási végzést

Komolyra fordult a helyzet Yungblud körül, a rendőrség jelenleg is keresi azt az 52 éves nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy megszegte az énekes védelmére kiadott bírósági végzést, és tovább zaklatta a sztárt.

A zaklató ellen távoltartási végzés volt érvényben

A nő, Theresa Foley korábban ötéves zaklatási tilalmat kapott. A bírósági végzés egyértelműen megtiltotta számára, hogy kapcsolatba lépjen Yungbluddal vagy az énekes csapatával, megközelítse koncerthelyszíneit egy mérföldes körzeten belül, illetve hogy a közösségi médiában posztoljon róla.

A hatóságok szerint Foley azonban megszeghette a szabályokat, amikor áprilisban megjelent egy londoni koncerthelyszín közelében, és állítólag kiabálni kezdett azokkal a rajongókkal, akik sorban álltak, hogy láthassák az énekest.

A nőnek hétfőn kellett volna bíróság elé állnia a zaklatási végzés megsértése miatt, azonban nem jelent meg a tárgyaláson. Emiatt a bírák elfogatóparancsot adtak ki ellene, a rendőrséget pedig felhatalmazták arra, hogy letartóztassa és őrizetbe vegye.

A végzést még januárban adta ki a bíróság, miután a rendőrség bizonyítékokat mutatott be az állítólagos zaklató viselkedésről. A tiltás szerint Foley semmilyen módon nem próbálhat kapcsolatba lépni az énekessel, akinek polgári neve Dominic Harrison, és még a fellépéseinek helyszíneit sem közelítheti meg.

Az ügyészség szerint a nő alig három hónappal a végzés kiadása után megsérthette annak feltételeit, amikor feltűnt a londoni Here at Outernet közelében egy koncert idején.

Foley emailben próbálta megmagyarázni távolmaradását és azt állította, hogy fél megjelenni a tárgyaláson, emellett pedig vírusos betegségre hivatkozott. Halasztást is kért, valamint azt szeretné elérni, hogy a zaklatási végzést töröljék.

A rendőrség azonban továbbra is keresi a nőt, a hétfőn kiadott elfogatóparancs értelmében a rendőrség jogosult Foley letartóztatására és őrizetben tartására, amíg bíróság elé nem áll - írja a DailyStar.