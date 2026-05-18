Felfoghatatlan: idős nő zaklatja a fiatal énekest, megszegte a távoltartási végzést
A fiatal énekes zaklatója nem mehetett volna a zenész közelébe.
Komolyra fordult a helyzet Yungblud körül, a rendőrség jelenleg is keresi azt az 52 éves nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy megszegte az énekes védelmére kiadott bírósági végzést, és tovább zaklatta a sztárt.
A zaklató ellen távoltartási végzés volt érvényben
A nő, Theresa Foley korábban ötéves zaklatási tilalmat kapott. A bírósági végzés egyértelműen megtiltotta számára, hogy kapcsolatba lépjen Yungbluddal vagy az énekes csapatával, megközelítse koncerthelyszíneit egy mérföldes körzeten belül, illetve hogy a közösségi médiában posztoljon róla.
A hatóságok szerint Foley azonban megszeghette a szabályokat, amikor áprilisban megjelent egy londoni koncerthelyszín közelében, és állítólag kiabálni kezdett azokkal a rajongókkal, akik sorban álltak, hogy láthassák az énekest.
A nőnek hétfőn kellett volna bíróság elé állnia a zaklatási végzés megsértése miatt, azonban nem jelent meg a tárgyaláson. Emiatt a bírák elfogatóparancsot adtak ki ellene, a rendőrséget pedig felhatalmazták arra, hogy letartóztassa és őrizetbe vegye.
A végzést még januárban adta ki a bíróság, miután a rendőrség bizonyítékokat mutatott be az állítólagos zaklató viselkedésről. A tiltás szerint Foley semmilyen módon nem próbálhat kapcsolatba lépni az énekessel, akinek polgári neve Dominic Harrison, és még a fellépéseinek helyszíneit sem közelítheti meg.
Az ügyészség szerint a nő alig három hónappal a végzés kiadása után megsérthette annak feltételeit, amikor feltűnt a londoni Here at Outernet közelében egy koncert idején.
Foley emailben próbálta megmagyarázni távolmaradását és azt állította, hogy fél megjelenni a tárgyaláson, emellett pedig vírusos betegségre hivatkozott. Halasztást is kért, valamint azt szeretné elérni, hogy a zaklatási végzést töröljék.
A rendőrség azonban továbbra is keresi a nőt, a hétfőn kiadott elfogatóparancs értelmében a rendőrség jogosult Foley letartóztatására és őrizetben tartására, amíg bíróság elé nem áll - írja a DailyStar.
