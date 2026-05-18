Felfoghatatlan: idős nő zaklatja a fiatal énekest, megszegte a távoltartási végzést

A fiatal énekes zaklatója nem mehetett volna a zenész közelébe.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.18. 19:20
Komolyra fordult a helyzet Yungblud körül, a rendőrség jelenleg is keresi azt az 52 éves nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy megszegte az énekes védelmére kiadott bírósági végzést, és tovább zaklatta a sztárt.

Az énekes zaklatója megjelent a koncertje előtt / Fotó: Freepik - illusztráció

A zaklató ellen távoltartási végzés volt érvényben

A nő, Theresa Foley korábban ötéves zaklatási tilalmat kapott. A bírósági végzés egyértelműen megtiltotta számára, hogy kapcsolatba lépjen Yungbluddal vagy az énekes csapatával, megközelítse koncerthelyszíneit egy mérföldes körzeten belül, illetve hogy a közösségi médiában posztoljon róla.

A hatóságok szerint Foley azonban megszeghette a szabályokat, amikor áprilisban megjelent egy londoni koncerthelyszín közelében, és állítólag kiabálni kezdett azokkal a rajongókkal, akik sorban álltak, hogy láthassák az énekest.

A nőnek hétfőn kellett volna bíróság elé állnia a zaklatási végzés megsértése miatt, azonban nem jelent meg a tárgyaláson. Emiatt a bírák elfogatóparancsot adtak ki ellene, a rendőrséget pedig felhatalmazták arra, hogy letartóztassa és őrizetbe vegye.

A végzést még januárban adta ki a bíróság, miután a rendőrség bizonyítékokat mutatott be az állítólagos zaklató viselkedésről. A tiltás szerint Foley semmilyen módon nem próbálhat kapcsolatba lépni az énekessel, akinek polgári neve Dominic Harrison, és még a fellépéseinek helyszíneit sem közelítheti meg.

Az ügyészség szerint a nő alig három hónappal a végzés kiadása után megsérthette annak feltételeit, amikor feltűnt a londoni Here at Outernet közelében egy koncert idején.

Foley emailben próbálta megmagyarázni távolmaradását és azt állította, hogy fél megjelenni a tárgyaláson, emellett pedig vírusos betegségre hivatkozott. Halasztást is kért, valamint azt szeretné elérni, hogy a zaklatási végzést töröljék.

A rendőrség azonban továbbra is keresi a nőt, a hétfőn kiadott elfogatóparancs értelmében a rendőrség jogosult Foley letartóztatására és őrizetben tartására, amíg bíróság elé nem áll - írja a DailyStar.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
