Olcsó plasztikai műtét? Egy vagyont fizetett a helyreállításért a Love Island sztárja

Az ausztrál Love Island sztárja bevallotta, három műtéten kellett átesnie, hogy helyrehozzák a rosszul sikerült orrplasztikáját. A nőnek összeomlott az orra egy Törökországban végzett beavatkozás utáni súlyos fertőzés miatt.

A Love Island sztárja már megbánta, hogy igent mondott az olcsó szépészeti műtétre (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A Love Island sztárja úgy érzi, elrontotta a külsejét

Kim Hartnett – aki a Love Island Australia című műsorban vált ismertté – elmondta, hogy a közösségi média és a televíziós szereplések miatt egyre inkább megszállottja lett annak, hogy „tökéletesítse” a külsejét. Ez vezetett oda, hogy a 30 éves celeb külföldre utazott első orrplasztikai műtétjére.

A kedvező áru, 6000 angol fontba (2,5 millió forint) kerülő beavatkozás azonban súlyos komplikációkhoz vezetett. Kimnek végül három különböző helyreállító műtéten kellett átesnie, miután komoly fertőzést szenvedett és az orra deformálódott, illetve részlegesen összeomlott. Utóbbiakért 39 ezer angol fontot (16 millió forint) fizetett.

A kétgyermekes édesanya ma már azért beszél nyíltan a történtekről, hogy figyelmeztesse az embereket a kozmetikai műtétek kockázataira. Elmondása szerint túl elhamarkodottan döntött az operáció mellett.

Úgy kezeltem, mintha valami laza dolog lenne, pedig valójában egy komoly műtétről volt szó.

Mindössze két héttel a műtét után Kim érezte, hogy valami nincs rendben. Elmondása szerint a sebész folyamatosan azt mondta, hogy ez csak duzzanat, és akár egy évet is várnia kell a végleges eredményre.

Nagyjából egy héttel később Kim állapota drasztikusan romlott, súlyos fertőzést kapott, az orra pedig elkezdett deformálódni. A hegszövet összehúzódott a bőr alatt, mély horpadásokat és látványos elváltozásokat okozva.

A harmadik helyreállító műtétre végül Európában került sor. Bár hálás azért, hogy végül sikerült helyrehozni az orrát, ma már úgy érzi, bárcsak soha nem vállalta volna a beavatkozást.

Ha visszamehetnék az időben, és visszakaphatnám az eredeti orromat, mindenképpen megtenném! Őszintén, jobban szerettem a természetes orromat

– idézte szavait a Mirror.