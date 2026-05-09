„Nagyon műanyag” - Felismerhetetlenné plasztikáztatta magát VV Virág, a kommentelők nem kímélték

VV Virágot, azaz Ledneczky Virágot a TikTokon támadták be. A kommentelők szerint ugyanis az egykori valóságshow-szereplő túlzottan "műanyag" hatást kell és úgy vélik, ennek oka a rengeteg plasztikai beavatkozás. VV Virág azonban tiszta vizet öntött a pohárba és elmondta, hogy alig van rajta botox, majd felsorolta, milyen beavatkozásokon esett át.

VV Virágot a TikTokon támadták be a kinézete miatt, de frappánsan visszaszólt a negatív kritikákra

VV Virág viszaszólt a negatív kommentelőnek

Az online világban talán a gyűlölködő és bántó kommentekből lehet a legtöbbet találni. Mindig van egy olyan online személyiség, aki valamivel, sokszor akarata kívül is kiváltja mások ellenszenvét, aminek olykor a negatív véleménnyel rendelkezők a kommentek közt adnak hangot véleményüknek.

Így járt VV Virág is, akit a TikTokon támadtak be kinézete miatt - mondván, hogy korábban szebb és természetesebb volt és ma már „tiszta műanyag”. A valóságshow szereplő azonban nem hagyta magát, és visszaszólt a kellemetlen kommentelőnek.

Felsorolta, milyen beavatkozásokon esett át

Virág a videó elején felsorolta, hogy mik azok a beavatkozások, amelyeken túl esett: elsőként egy orrműtéten, amit egy mellplasztika követett, majd hozzátette: műszempilláján kívül csak a szájába töltetett egy kicsit. Elmondta, hogy ezeken kívül semmilyen más beavatkozást nem végeztetett magán.

Nem tudom, hogy mi neked a mű ennyire. De, hát, ha neked ez mű, akkor legyen mű! Hidd el, van, aki szereti ezt a mű fejemet is!

– zárta frappáns válaszát VV Virág.