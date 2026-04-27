Tragikus véget ért a zsírleszívás: Életét vesztette egy kétgyermekes édesanya

Egy egészséges kétgyermekes anya mindössze 32 éves korában életét vesztette egy zsírleszívás után, a rendőrség pedig gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indított nyomozást.

A veszélyes zsírleszívás miatt a nő kórházba került, később pedig életét vesztette

Egyszerű zsírleszívásnak indult, pár órán belül meghalt az anya

Rebeca Llacho Cahuana egyedül érkezett a beavatkozásra, amely április 17-én, pénteken délután 5 óra körül kezdődött, és négy órán át tartott. De este 10 óra körül egy klinika dolgozója kétségbeesetten hívta fel a a nő testvérét egy sokkoló hírrel. Az áldozat nővére, Jackie a helyi médiának elmondta:

Azt mondták, hogy a húgomnak komplikációi voltak a műtét során, de nem részletezték...

Rebecát egy állami kórházba szállították, ahol az orvosok röviddel a megérkezése után megerősítették a halálát. A perui nő állítólag jó egészségnek örvendett a Caymában végzett műtét előtt, és nővére szerint minden vizsgálaton átment. Jackie rendőrségi feljelentést tett az ügyben.

A sebész, José David Molina Barreton kibérelte a helyiséget a klinikán a beavatkozás elvégzéséhez. Az orvos állítólag nem regisztrált plasztikai sebészeti szakember a Perui Orvosi Egyetemen. A klinika csak konzultációs klinikaként működhetett, sebészeti központként nem, ezért vizsgálat indult az orvos és a klinika ellen is.

A rendőrség elindította a kutatást, de eddig nem találta meg a magát sebésznek kiadó férfit. Rebeca két kisgyermeket hagyott maga után.

A Clínica Florez Salud április 21-i közleményében azt mondta: „Szeretnénk hangsúlyozni, hogy intézményünk rendelkezik minden szükséges engedéllyel, akkreditációval és dokumentációval a működéshez, a hatályos előírásoknak teljes mértékben megfelelve. Megerősítjük továbbá, hogy haladéktalanul reagálunk az illetékes hatóságok megkereséseire, együttműködő és átlátható megközelítést tartunk fenn, és minden szükséges dokumentációt rendelkezésre bocsátunk a körülmények tisztázása érdekében.” - közölte a Mirror.