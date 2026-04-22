Mellkasi fertőzés – nyugtatta az orvos, 18 hónappal később meghalt a nő
Ritka betegség támadta meg a fiatal nőt. Légzési nehézségekkel kezdődött, 26 évesen meghalt a beteg.
Az angol Alana Matthews azt hitte, hogy csak egy olyan influenzát kapott el, amit nem tud leküzdeni a szervezete. Kétszer is felkereste a háziorvosát, aki azzal nyugtatta, valószínűleg egy mellkasi fertőzésről van szó. A fiatal nő azonban 18 hónappal az első rosszul léte után meghalt.
Nem tudott tovább harcolni a betegséggel – meghalt a fiatal nő
Alana Matthews csak akkor tudta meg a lesújtó igazságot, amikor légzési nehézségek miatt kórházba szállították. Az influenza vagy a mellkasi fertőzés helyett Alanánál akut mieloid leukémiát (AML), egy agresszív formájú vérrákot diagnosztizáltak.
Az AML az egyik legnehezebben kezelhető vérrák, és tragikus módon, annak ellenére, hogy küzdött a fiatal nő a betegséggel, az végül legyőzte őt.
Legjobb barátnője, Katie Powell idézte fel a történteket:
„2023 végén úgy tűnt, nagyon súlyos influenzája van, épp az az évszak volt, amikor mindenki megbetegszik. Ám ő egyszerűen nem tudott felépülni belőle. Alana kétszer is felkereste a háziorvosát, aki azt mondta neki, valószínűleg egy tüdőgyulladás utóhatásairól van szó, ám februárra romlott az állapota. Emlékszem, hogy mellette sétáltam, majd rájöttem, hogy körülbelül 20 méterrel lemaradt tőlem.”
Másnap Alana párja, Charlie kénytelen volt kihívni a mentőket, mert a lány nehezen kapott levegőt. Kórházba szállították, ahol a vizsgálatok kimutatták, hogy vérrákja van.
Alana intenzív kemoterápián esett át, és 2024 júliusára remisszióba került, sőt, a rövid gyógyulási időszak alatt lediplomázott az egyetemen. Ám alig néhány héttel később a rák visszatért. További kezeléseken vett részt, többek között olyan klinikai kísérletekre is igent mondott, melyek során új gyógyszer kombinációkat teszteltek.
Eleinte a kísérleti kezelés ígéretesnek tűnt, de a további agresszív kemoterápia ellenére az orvosok végül közölték Alanával és a családjával, hogy nincs számára újabb kezelési lehetőség. A hír hallatán Alana és szerelme, Charlie Matthews mindössze öt nap alatt megszervezte az esküvőjét.
Alana Matthews 2025 októberében hunyt el, szerettei körében – írja a Mirror.
Mi az akut mieloid leukémia (AML)?
A leukémia a fehérvérsejtek rákos megbetegedése. Az akut leukémia azt jelenti, hogy a betegség gyorsan és agresszíven terjed, és általában azonnali kezelést igényel. Az AML tünetei általában néhány hét alatt alakulnak ki, és az idő múlásával súlyosbodnak.
A tünetek között szerepelhetnek:
- sápadtság vagy fáradt kinézet
- fáradtság vagy gyengeség érzése
- légszomj
- gyakori fertőzések
- szokatlan és gyakori zúzódások vagy vérzések, például ínyvérzés vagy orrvérzés
- akaratlan fogyás.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre