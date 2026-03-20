"Azt hittem csak a futás okozza a fájdalmam, de vérrákom volt"

Élete első maratonjára készült az az idős asszony, Pritpal Kaur, aki felkészülése során súlyos fájdalmakkal küzdött. Fájt a háta, állandóan fáradt volt, így végül a futást is abba kellett hagynia. Ennek ellenére nem aggódott annyira, mert azt hitte, a verseny miatt vannak tünetei. Öt hónapon keresztül járt azonban végül orvoshoz. Ez pedig sokkoló diagnózist hozott: mielómát, vérrákot.

Fogalma sem volt arról, hogy rákos beteg

Pritpal a lányával, Minreettel együtt készült a 2023-as londoni maratonra, ami régóta dédelgetett álma volt.

Amikor közölték, hogy mielómám van, csak sírni tudtam. Nem tudtam, mit tegyek, teljesen sokkolt. Összetörtem. Nem hittem, hogy a tüneteim, az izomfájdalmak, a görcsök nem a maratontól voltak. Egy időben az orvosok még az öregségnek is tulajdonították azokat. Korábban mindig tele voltam energiával, de akkor állandóan fáradt voltam. Semmire nem volt erőm. A lányom volt az, aki arra biztatott, keressek válaszokat még akkor is, ha a vérvételek nem mutattak semmi különöset

- emlékezett vissza Pritpal, aki végül egy csontsűrűség- és csontvelő-vizsgálat után tudta meg, hogy 73 éves korában vérrákkal küzd.

Egy kis szobában ülsz, két székkel és fehér falakkal. Az orvos pedig azt mondja: "Megérkeztek a csontvelővizsgálat eredményei, és megerősítik, hogy vérrákja van, és azonnal el kell kezdeni a kezelést". Szinte fel sem fogtuk, amit hallottunk

- közölte az idős nő, aki a diagnózist követően kemoterápiára járt és rengeteg gyógyszert kellett szednie. Ennek azonban meg lett az eredménye, remisszióba került 2024 márciusára. Mi több, immáron annyira jól van, hogy újra fut, írja a Mirror.