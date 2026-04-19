Négyféle ráktípusra utalhat a viszketés

Gyakori panasz az irritált bőr, sok jelre utalhat. A viszketés jelezheti azt is, hogy hamar orvoshoz kell fordulni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.19. 09:30
Számos jelre utalhat a viszketés, többek között az is lehet, hogy semmiség, de az is előfordulhat, hogy orvoshoz kell fordulni, rákdiagnosztika céljából. Négy fő típus létezik, amelynél a viszketés  a tünetlista élén áll.

Lehet komoly dolog húzódik meg a viszketés mögött Fotó: freepik.com / Illusztráció

Komoly baj is meghúzódhat a viszketés mögött

A viszketést számos különböző tényező okozhatja, például allergia, szövetek vagy bőrbetegségek, rosszabb esetben a rák egyik előjele. Egy onkológus, Dr. Amit Garg  szerint van néhány dolog, amit számításba kell venni, ha a viszketés nem múlna el.

A kaliforniai rákorvos, aki a TikTokon oktatja a követőit különböző betegségekkel kapcsolatban, elmagyarázta a négy ráktípust a különbségeit. 

 

Hodgkin-limfóma

A hodgkin-limfóma, egy olyan limfómarák, amely a nyirokrendszert és a nyirokcsomókat érinti. A Mayo Climnic szerint gyógyítható és jól kezelhető, ha idejében felfedezik. 

Ennél a rákfajtánál a betegség a B-limfocitáknak nevezett fehérvérsejtekben alakul ki, és kezelése egy vagy több módszer kombinációjával történik, mint például kemoterápia, sugárterápia, célzott terápia, immunterápia, csontvelő-átültetés – más néven csontvelő-őssejt-átültetés – valamint klinikai vizsgálatok.

Dr. Garg szerint ennek egyik tünete a „súlyos, általános viszketés”, amely általában éjszaka rosszabb. Egyéb tünetek lehetnek még a lágyéki, hónalji vagy nyaki nyirokcsomók fájdalma, láz, éjszakai izzadás, hirtelen fogyás, fájdalommentes csomó a nyirokcsomókban vagy légszomj.

 

Bőr-T-sejtes limfóma

Ez a rák lapos foltokat okoz a bőrön, amelyeket könnyen össze lehet téveszteni az ekcémával. Ha azonban továbbra is viszket és semmi sem használ, legjobb orvoshoz fordulni. 

 

Polycythemia vera

Ez a vérrák azt eredményezi, hogy a beteg csontvelője ellenőrizhetetlen mennyiségű vörösvérsejtet termel, amelyek a beteg tudta nélkül lassan szaporodnak, amíg a tünetek nyilvánvalóvá nem válnak. Ennek egyik gyakori tünete a meleg fürdő vagy zuhany utáni viszketés. Emellett lehet még tünet a zsibbadás, bizsergés, égő érzés vagy gyengeség a kezekben, karokban vagy lábakban”, „teltségérzet étkezés után”, puffadás, fájdalom a bal felső hasrészben, szokatlan vérzés az ínyben vagy az orrban, egy ízület fájdalmas duzzanata, légszomj és csontfájdalom.
 Dr. Amit Garg szerint a betegség fejfájás, homályos látás, bőrpír, magas vérnyomás, szédülés és zavartság formájában is megnyilvánulhat.

 

Epehólyag-/hasnyálmirigyrák

Dr. Garg szerint bár e két rákfajtához kapcsolódó tünetek nagy része a hasra vagy a hátra korlátozódik, a bőrben lerakódó epesók miatt „erős viszketés” is kísérheti őket.

Hasmenést is okozhat, és a beteg bőre sárgás színűvé válik. Egy nő, aki egy egész éven át folyamatos bőrviszketést tapasztalt, amely éjszaka még rosszabb volt, mire az orvosok komolyan vették a panaszát, végül Hodgkin-limfóma diagnózist kapott. Bár nem gyakori, hogy a viszketés rákra utal, amikor más tünetek is jelentkeztek nála, mint például köhögés, ingadozó testhőmérséklet és étvágytalanság, egyértelművé vált, hogy valami komoly dologgal van dolga - számol be az esetről az Unilad.

Aztán megjelentek a csomók. Szóval, ha van egy viszketésed, amit nem tudsz megszüntetni, nem árt tanácsot kérni.
 

 

