RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Pár hónapot adtak az orvosok az édesapának – több rák is megtámadta a testét

A férfi azt hitte, hogy az edzés okozta a tüneteket, végül kiderült a borzalmas diagnózis.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 10:30
diagnózis rákos beteg édesapa

Ben Sasse, volt amerikai szenátor megrázó őszintén mesélt arról a küzdelemről, amire egyáltalán nem számított. 2025 decemberében az 54 éves, háromgyermekes családapa nyilvánosan is bejelentette, hogy 4. stádiumú hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála.

A rákos férfi nem számított rá, hogy ilyen komoly betegségben szenved    Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock /  Shutterstock

Az orvosok szerint 5 különböző rák támadta meg a szervezetét

A sokkoló hír teljesen váratlanul érte, hiszen eredetileg csupán egy ártalmatlannak tűnő izompanasz miatt fordult orvoshoz, a vizsgálatok azonban végül sokkal súlyosabb problémát tártak fel.

Október végén végül erős hát- és hasfájással, és azt hittem, csak meghúztam néhány hasizmot a hülye edzésektől.

Amikor a riporterarról kérdezte, jelentkeztek-e már korábban ilyen jellegű fájdalmak az edzés megkezdése előtt, Ben Sasse egyértelműen tagadta. Elmondása szerint egészen október végéig semmilyen tünetet nem érzett, azonban novemberben hirtelen annyira felerősödött a fájdalom, hogy már nem tudta figyelmen kívül hagyni.

Sasse felidézte a döntő pillanatot is, december 13-án vagy 14-én reggel egy teljes testes vizsgálatra küldték, majd alig 45 perccel később visszahívták. A telefonhívás hangulatából azonnal érezhető volt, hogy komoly dologról van szó, ami már előrevetítette a lesújtó diagnózist.

Sasse szerint az megerősítette, hogy a törzse tele van daganatokkal. A 4. stádiumú hasnyálmirigyrák áttétei miatt már messze nem volt műthető.

A következő pár napban azt mondták, hogy már ötféle ráktípusom van: limfóma, érrendszeri rák, tüdőrák, rosszindulatú májrák és hasnyálmirigyrák, ahonnan ered

A férfi elmondta, hogy akkor már egyértelművé vált számukra, hogy valószínűleg csak néhány hónap lehet hátra az életéből. Az apa december közepén egy 3–4 hónapos várható élettartamra vonatkozó becslést kapott, jelenleg pedig a 99. nap környékén jár. A beteg férfi lezárásképpen ilyen rövid időkeret mellett is fontosnak tartja, hogy minden lehetséges pillanatot meg kell ragadni - írja a LadBible.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
