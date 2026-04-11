Pár hónapot adtak az orvosok az édesapának – több rák is megtámadta a testét

Ben Sasse, volt amerikai szenátor megrázó őszintén mesélt arról a küzdelemről, amire egyáltalán nem számított. 2025 decemberében az 54 éves, háromgyermekes családapa nyilvánosan is bejelentette, hogy 4. stádiumú hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála.

Az orvosok szerint 5 különböző rák támadta meg a szervezetét

A sokkoló hír teljesen váratlanul érte, hiszen eredetileg csupán egy ártalmatlannak tűnő izompanasz miatt fordult orvoshoz, a vizsgálatok azonban végül sokkal súlyosabb problémát tártak fel.

Október végén végül erős hát- és hasfájással, és azt hittem, csak meghúztam néhány hasizmot a hülye edzésektől.

Amikor a riporterarról kérdezte, jelentkeztek-e már korábban ilyen jellegű fájdalmak az edzés megkezdése előtt, Ben Sasse egyértelműen tagadta. Elmondása szerint egészen október végéig semmilyen tünetet nem érzett, azonban novemberben hirtelen annyira felerősödött a fájdalom, hogy már nem tudta figyelmen kívül hagyni.

Sasse felidézte a döntő pillanatot is, december 13-án vagy 14-én reggel egy teljes testes vizsgálatra küldték, majd alig 45 perccel később visszahívták. A telefonhívás hangulatából azonnal érezhető volt, hogy komoly dologról van szó, ami már előrevetítette a lesújtó diagnózist.

Sasse szerint az megerősítette, hogy a törzse tele van daganatokkal. A 4. stádiumú hasnyálmirigyrák áttétei miatt már messze nem volt műthető.

A következő pár napban azt mondták, hogy már ötféle ráktípusom van: limfóma, érrendszeri rák, tüdőrák, rosszindulatú májrák és hasnyálmirigyrák, ahonnan ered

A férfi elmondta, hogy akkor már egyértelművé vált számukra, hogy valószínűleg csak néhány hónap lehet hátra az életéből. Az apa december közepén egy 3–4 hónapos várható élettartamra vonatkozó becslést kapott, jelenleg pedig a 99. nap környékén jár. A beteg férfi lezárásképpen ilyen rövid időkeret mellett is fontosnak tartja, hogy minden lehetséges pillanatot meg kell ragadni - írja a LadBible.