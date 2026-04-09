Azt gondolták, csak a stressz okozza tüneteit - végül kiderült a ritka diagnózis

Egy nő teljesen kétségbe volt esve, amikor tüneteit stressznek vélték. Végül azonban fény derült az igazságra, egy olyan ritka betegségre, amely évente egymillióból körülbelül 10-15 embert érint. Nicole Peace rengeteget szédült és bőre is elszíneződött, mielőtt diagnosztizálták nála: Cushing-kórral szenved.

A Cushing-kór egy ritka hormonális betegség, amelyet a túlzott kortizolszint okoz, és gyakran agyalapi mirigy daganatokhoz köthető.

A nő most azt reméli, hogy története másokat is ösztönöz arra, hogy figyeljenek jobban testük jelzéseire, és keressék a választ a megmagyarázhatatlan tünetekre. A marylandi nő azért osztja meg történetét, hogy másokon segítsen. Nicole elmondta, hogy tünetei megmagyarázhatatlanul jelentek meg egyik pillanatról a másikra: szédülést, súlygyarapodást, fejfájást és bőre elsötétedését tapasztalta, mielőtt kiderült, hogy Cushing-kórja van.

Sokat szédültem, de azt gondoltam, hogy csak stresszelek...

— mesélte.

Az orvosok sem vélekedtek másról, miután a nőnek nem voltak egyértelmű jelei egy betegségre sem. Csak később, egy 2025-ös endokrinológiai vizsgálat során merült fel, hogy további tesztekre lesz szükség. Bár a véreredményei kezdetben normálisnak tűntek, akkor még nem végeztek agyalapi mirigyhez kapcsolódó vizsgálatot. A vizsgálatok pedig emelkedett kortizol- és ACTH-szintet mutattak ki, ami Cushing-kórra utalt. A képalkotó vizsgálatok később egy jóindulatú daganatot is kimutattak.

A Cushing-szindróma egy ritka hormonális állapot, amelyet a szervezetben lévő túl sok kortizol okoz. Bár a kortizol fontos szerepet játszik számos testi folyamat szabályozásában, túlzott mennyisége olyan tünetekhez vezethet, mint a súlygyarapodás, fáradtság, hangulatingadozások és bőrelváltozások.

Kezelés nélkül az állapot életveszélyessé válhat. A szakértők figyelmeztetnek, hogy a túl magas kortizolszint növeli a fertőzések, vérrögök, magas vérnyomás, cukorbetegség és egyéb súlyos szövődmények kockázatát. Megfelelő kezeléssel azonban sok beteg képes normális életet élni, írja a People.

Nicole ugyan megkapta a kezeléseket, a felépülés mégis az egyik legnehezebb része volt az egész folyamatnak.

A felépülés volt a legkeményebb, mert az ember nagyon sok mindenen megy keresztül. Olyan, mint egy hullámvasút.

Elmondta, hogy energiaszintje azóta is folyamatosan ingadozik.

Néha tele vagy energiával és úgy érzed, ezer dolgot meg tudsz csinálni, máskor pedig annyira kimerült vagy, hogy még az ágyból sem tudsz felkelni.

Jelenleg hormonpótló kezelés alatt áll, miközben olyan tünetekkel küzd, mint a fejfájás, a koncentrációs nehézségek és a kognitív lassulás.