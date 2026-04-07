Nincsenek szavak: a rákbeteg Rubint Réka halálát kívánják a baloldali trollok

Elképesztő embertelenség és gyűlölet rázta meg a magyar közéletet: miközben Rubint Réka a TV2 Napló című műsorában könnyek között vallott négy éve tartó rákbetegségéről, a kegyetlen kommentelők már a fitneszedző és Orbán Viktor miniszterelnök halálát kívánták, mivel utóbbi ki merte fejezni jókívánságát az édesanya egészségügyi állapota okán. A baloldali trollok bemutatták, hogy semmi sem szent számukra, hiszen még ezt a pillanatot is képesek voltak beszennyezni, bebizonyítva, hogy bizonyos körökben az emberi életnél is fontosabb az aljas sárdobálás.

Rubint Réka Naplóban elhangzott vallomása

Rubint Réka betegsége Orbán Viktort is megrázta

A fitneszkirálynő kálváriája még 2022-ben kezdődött, egy olyan időszakban, amikor a sors egyébként is válogatott kínokat mért a Schobert családra. Réka akkor kapta meg a lesújtó diagnózist a rosszindulatú daganatról, amikor éppen édesanyját gyászolta, és férje, Schobert Norbert életéért is aggódnia kellett, aki rövid időn belül két súlyos szívműtéten esett át. Réka azonban a rá jellemző emberfeletti erővel, a nyilvánosság elől elzárva, némán küzdött a gyilkos kórral. Még a legkeményebb kezelések alatt is tartotta az edzéseket, bátorította a rajongóit, miközben a parókája alatt egyre több titkot és fájdalmat őrzött.

A drámai vallomás után nem maradtak el a támogató üzenetek. Orbán Viktor miniszterelnök egy megható Instagram-hozzászólásban biztosította Rékát az együttérzéséről: „Veled vagyunk, Réka! Fantasztikus az erőd, egy ország büszke rád” – írta a kormányfő. Erre a gesztusra Schobert Norbi is azonnal reagált, megköszönve a miniszterelnök szavait, és hitet téve a család hűsége mellett. Ez a pillanat az össznemzeti összefogás szimbóluma is lehetne, ám a baloldali trollhadat ez sem állította meg a gátlástalan gyalázkodásban.

Nem ismerik az íratlan szabályokat...

A méltóságot sértő megnyilvánulások és a politikai indulatoktól fűtött halálkívánságok mély felháborodást váltottak ki minden jóérzésű emberből. Egy édesanya betegségét vicc tárgyává tenni, valamint az ország vezetőjének halálát követelni olyan mélység, ahonnan nincs visszatérés – írja a Bors. Majd így folytatja a lap: Rubint Réka példája azonban mindennél erősebb – ő nem a gyűlölködőkkel, hanem az élettel és a gyógyulással foglalkozik, bátorsága pedig reményt ad mindazoknak, akik hasonlóan kilátástalannak tűnő harcot vívnak a mindennapokban.