Young G Béci felháborítónak tartja Szijjártó Péter lehallgatását

Nagy port kavart a hír, hogy egy magyar újságíró külföldi titkosszolgálati módszerek segítségével hallgatta le Szijjártó Pétert. Young G Béci nem tudott elmenni az eset mellett szó nélkül.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.30. 12:05
Szijjártó Péter Magyar Péter young g béci tiszás ügynökbotrány panyi szabolcs

Panyi Szabolcs neve néhány hete még ismeretlen volt a nyilvánosságnak, azonban az elmúlt napok eseményei után már sokan megismerték. A magyar újságíró összejátszott egy külföldi titkosszolgálattal, akiknek megadta a magyar külgazdasági és külügyminiszter telefonszámát. Ezek után a titkosszolgálat képes volt megfigyelni Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseit. Young G Béci szerint ez az eset az eddigi külpolitikai botrányoknál is kellemetlenebb - írja a Bors.

Young G Béci szerint Szijjártó Péter hangfelvétele egy dologra utal.
Young G Béci szerint Szijjártó Péter lehallgatása felháborító

Young G Béci szerint egyértelmű, hogy mi történt

Ez egy egyértelmű jel arra, hogy külföldről beavatkoznak a magyar választásokba. Valaki lehallgatja Szijjártó Pétert, amikor egy másik ország külügyminiszterével beszél és erről a baloldali sajtó nagyban hallgat. Nagyon gáznak tartom, ami itt történik jelenleg

— mondta a rapper.

A baloldali trollok szerint persze semmi nem történt. Egy miniszterről beszélünk, aki szintén más miniszterekkel beszélget és képviseli az országunk érdekeit. Álljon már meg a menet, azért ez egy szigorú jogsértés” - állította Young G Béci.

Young G Béci nem kímélte az ellenzéket

Csinálnak egy rendezvényt a Hősök terén, de nekem egy kérdésem van. Honnan van ezeknek erre mind pénze? A hangosítás, fények, zászlók és még sorolhatnám. Itt száz milliókról beszélünk és nem tudni, hogy honnan jött ennyi pénz. Nem hinném, hogy az emberek támogatásából

— szögezte le a rapper.

Béci csak annyi kér az emberektől, hogy kérdéseket tegyenek fel és ne csak hallgassák a hazugságot. Szerinte, ha az emberek kicsit jobban figyelnének, akkor mindenkinek egyértelmű lenne, hogy Magyar Péter nem alkalmas az ország vezetésére. 

