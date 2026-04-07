Orbán Viktor üzenetet küldött a rákbeteg Rubint Rékának

Az egész országot megrázta Rubint Réka bejelentése: rákbetegséggel küzd. Schobert Norbi felesége a TV2 Tények Pluszban állt kamerák elé, beszélt a betegségéről és megmutatta magát paróka nélkül.

Réka Instagram-oldalán hosszas bejegyzést tett közzé a bejelentése előtt. Ezt írta:

„Közel 4 év … Rengeteg tanítás, felismerés és egy rendkívül tanulságos utazás … aminek még nincs vége, de egy biztos: MÁS ember lettem! Sokkal jobb, tisztább, elfogadóbb, tapasztaltabb, mint valaha voltam … S tudjátok, hogy mi tartott életben?!

Az önmagamban való HITEM az , hogy soha nem engedtem el annak a kislánynak a kezét, aki bennem él.

A családom és az igaz barátaim határtalan támogatása és szeretete.

A sportcipőm és a Tőletek kapott szeretet és energia.

A kiváló orvosaim és a lelki segítőim iránymutatása .

Ma este 18.55-kor a TV2 Naplóban mindenre fény derül … arra is, hogy miért pont most határoztam el, hogy nyíltan beszélek arról , ami velem történt és történik …

Arról, hogy a megannyi fájdalmat hogyan tudtam egyik napról a másikra mosollyal elfedni …

Szeressétek egymást, mert egy életünk van! Köszönöm a rengeteg támogató üzenetet! Nagyon sokat jelent”

A bejegyzéshez rengeteg hozzászólás érkezett. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is kommentelt – szúrta ki a Blikk.

Veled vagyunk, Réka! Fantasztikus az erőd, egy ország büszke rád!

– írta a kormányfő.