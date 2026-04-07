Már nem titok: ebben a városban ér véget Orbán Viktor országjárása

A végéhez közeledik Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök a Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra, hogy a 2026-os választás hetében mikor melyik nagyvárosba látogat. Így az is kiderült, hogy melyik városban ér véget Orbán Viktor országjárása. Mutatjuk a listát!

A kormányfő

április 8-án, szerdán, 18 órakor Sopronban, a Fő téren,

április 9-én, csütörtökön, 18 órakor Debrecenben, a Dósa Nádor téren,

április 10-én, pénteken, 18 órakor Székesfehérváron, a Városház téren,

április 11-én, szombaton, 19 órakor Budapesten, a Szentháromság téren áll színpadra.