Már nem titok: ebben a városban ér véget Orbán Viktor országjárása
Kiderült, hol és mikor találkozhatsz a héten a miniszterelnökkel.
A végéhez közeledik Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök a Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra, hogy a 2026-os választás hetében mikor melyik nagyvárosba látogat. Így az is kiderült, hogy melyik városban ér véget Orbán Viktor országjárása. Mutatjuk a listát!
A kormányfő
április 8-án, szerdán, 18 órakor Sopronban, a Fő téren,
április 9-én, csütörtökön, 18 órakor Debrecenben, a Dósa Nádor téren,
április 10-én, pénteken, 18 órakor Székesfehérváron, a Városház téren,
április 11-én, szombaton, 19 órakor Budapesten, a Szentháromság téren áll színpadra.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre