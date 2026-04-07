RETRO RÁDIÓ
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Már nem titok: ebben a városban ér véget Orbán Viktor országjárása

Kiderült, hol és mikor találkozhatsz a héten a miniszterelnökkel.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.07. 07:13
A végéhez közeledik Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök a Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra, hogy a 2026-os választás hetében mikor melyik nagyvárosba látogat. Így az is kiderült, hogy melyik városban ér véget Orbán Viktor országjárása. Mutatjuk a listát!

(Fotó: NurPhoto via AFP)

A kormányfő

április 8-án, szerdán, 18 órakor Sopronban, a Fő téren,

április 9-én, csütörtökön, 18 órakor Debrecenben, a Dósa Nádor téren,

április 10-én, pénteken, 18 órakor Székesfehérváron, a Városház téren,

április 11-én, szombaton, 19 órakor Budapesten, a Szentháromság téren áll színpadra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
