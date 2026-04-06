RETRO RÁDIÓ
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Orbán Viktor: Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni!

Rendkívüli tájékoztatót tartott a miniszterelnök a gázvezeték magyar szakaszán a terrorfenyegetés után.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.06. 08:11
Módosítva: 2026.04.06. 09:42
Magyarország miniszterelnöke húsvéthétfőn Kiskundorozsmáról jelentkezett be, miután vasárnap kiderült: terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál, fel akarták robbantani a Magyarországra tartó gázvezetéket.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

„A helyzet rendkívül súlyos” – kezdte Orbán Viktor Kiskundorozsmán, ahol megerősítették a Török Áramlat magyarországi szakaszának katonai védelmét. „Korábban az olajról volt szó, blokád alá kerültünk. Ezt máshonnan pótoljuk, de a gázvezeték az még jobban hasonlít az ütőérhez” – magyarázta a kormányfő. Mint mondta, már korábban is zárták el a gázvezetéket, ezért is épült a Török Áramlat.

Jelenleg is ukrán gázblokád alatt vagyunk, de tudjuk pótolni dél felől a kiesést. Ha ezt a köldökzsinórt elvágják, akkor a magyar gazdaság megáll

 – jelentette ki a kormányfő, akinek szavait a Magyar Nemzet idézte. Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni! - tette hozzá Orbán Viktor.

Orbán Viktor emlékeztetett: az ukrán olajblokád kezdetén a kormány döntött arról, hogy minden kritikus infrastruktúra elemet katonai védelem alá helyezek, így a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomást is jelenleg már katonák biztosítják, a vasárnapi védelmi tanácsi döntés pedig azt jelenti, hogy a vezeték többi szakaszát is védelem alá helyezték.

"Szemlét tartottunk, megnéztük a fölszereltségüket, megnéztük a katonákat, beszéltünk a parancsnokaikkal, és azt tudom jelenteni az ország közvéleménye számára, hogy a Magyar Honvédség képes arra, hogy katonai védelem alá helyezze ezt a vezetéket, és szükség esetén meg is védje" - jelentette ki.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor miniszterelnök Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel szemlét tartott. „Egyelőre Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de nagyon figyelni kell” – tájékoztatott.

Nézd élőben Orbán Viktor bejelentkezését:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
