Orbán Viktor: Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni!

Magyarország miniszterelnöke húsvéthétfőn Kiskundorozsmáról jelentkezett be, miután vasárnap kiderült: terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál, fel akarták robbantani a Magyarországra tartó gázvezetéket.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

„A helyzet rendkívül súlyos” – kezdte Orbán Viktor Kiskundorozsmán, ahol megerősítették a Török Áramlat magyarországi szakaszának katonai védelmét. „Korábban az olajról volt szó, blokád alá kerültünk. Ezt máshonnan pótoljuk, de a gázvezeték az még jobban hasonlít az ütőérhez” – magyarázta a kormányfő. Mint mondta, már korábban is zárták el a gázvezetéket, ezért is épült a Török Áramlat.

Jelenleg is ukrán gázblokád alatt vagyunk, de tudjuk pótolni dél felől a kiesést. Ha ezt a köldökzsinórt elvágják, akkor a magyar gazdaság megáll

– jelentette ki a kormányfő, akinek szavait a Magyar Nemzet idézte. Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni! - tette hozzá Orbán Viktor.

Orbán Viktor emlékeztetett: az ukrán olajblokád kezdetén a kormány döntött arról, hogy minden kritikus infrastruktúra elemet katonai védelem alá helyezek, így a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomást is jelenleg már katonák biztosítják, a vasárnapi védelmi tanácsi döntés pedig azt jelenti, hogy a vezeték többi szakaszát is védelem alá helyezték.

"Szemlét tartottunk, megnéztük a fölszereltségüket, megnéztük a katonákat, beszéltünk a parancsnokaikkal, és azt tudom jelenteni az ország közvéleménye számára, hogy a Magyar Honvédség képes arra, hogy katonai védelem alá helyezze ezt a vezetéket, és szükség esetén meg is védje" - jelentette ki.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor miniszterelnök Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel szemlét tartott. „Egyelőre Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de nagyon figyelni kell” – tájékoztatott.

Nézd élőben Orbán Viktor bejelentkezését: