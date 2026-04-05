Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze, miután a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A miniszterelnök Aleksandar Vučić szerb elnökkel telefonon beszélt a magyar határnál meghiúsított terrortámadásról. A magyar kormányfő közölte a Facebook-oldalán: az ügyben nyomozás indult.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A történtek kapcsán hosszabb bejegyzéssel jelentkezett a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és köztársasági parlamenti frakcióvezetője.

„Húsvét reggelén hívott és arról tájékoztatott Aleksandar Vučić köztársasági elnök, hogy terroristaakciót, konkrétan az Oromhegyesnél húzódó, Magyarországra vezető gázvezeték elleni támadást terveztek (...), amelynek megrongálása Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna. Azóta a nyomozás során két nagy táska robbanószert találtak. Nem «csupán» Észak-Vajdaság és Magyarország gázellátása lehetetlenült volna el, hanem az emberi életek is veszélyben forogtak Magyarkanizsa községben.

Köszönöm a szerbiai köztársasági elnöknek, a hadseregnek, a rendőrségnek és a titkosszolgálatoknak, hogy időben közbeléptek és megakadályozták a tragédiát.”

– írta Prof. dr. Pásztor Bálint.

Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál (Fotó: Pexels/Bjorn Pierre – Képünk illusztráció)

A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és köztársasági parlamenti frakcióvezetője bejegyzésében hangsúlyozta: