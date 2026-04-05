Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál
Orbán Viktor miniszterelnök összehívta a védelmi tanácsot.
Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze, miután a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A miniszterelnök Aleksandar Vučić szerb elnökkel telefonon beszélt a magyar határnál meghiúsított terrortámadásról. A magyar kormányfő közölte a Facebook-oldalán: az ügyben nyomozás indult.
A történtek kapcsán hosszabb bejegyzéssel jelentkezett a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és köztársasági parlamenti frakcióvezetője.
„Húsvét reggelén hívott és arról tájékoztatott Aleksandar Vučić köztársasági elnök, hogy terroristaakciót, konkrétan az Oromhegyesnél húzódó, Magyarországra vezető gázvezeték elleni támadást terveztek (...), amelynek megrongálása Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna. Azóta a nyomozás során két nagy táska robbanószert találtak. Nem «csupán» Észak-Vajdaság és Magyarország gázellátása lehetetlenült volna el, hanem az emberi életek is veszélyben forogtak Magyarkanizsa községben.
Köszönöm a szerbiai köztársasági elnöknek, a hadseregnek, a rendőrségnek és a titkosszolgálatoknak, hogy időben közbeléptek és megakadályozták a tragédiát.”
– írta Prof. dr. Pásztor Bálint.
A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és köztársasági parlamenti frakcióvezetője bejegyzésében hangsúlyozta:
Amennyiben a nyomozás során bebizonyosodik, hogy nem is mi voltunk az elsődleges célpont, hanem Magyarország ellátása, akkor ez még egyértelműbbé teszi: a terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében készítették elő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre