Terrortámadás történt Csehországban: Orbán Viktor fontos bejelentést tett
A miniszterelnök a nemzetbiztonsági vezetőkkel egyeztetett.
Magyarország terrorszervezetté nyilvánította a pénteki, csehországi terrortámadásért felelős nemzetközi csoportot. „Ha bármely tagjuk Magyarország területére lép, azonnal elfogjuk” – közölte szombat reggeli videójában Orbán Viktor, aki támogatását és együttérzését fejezte ki Andrej Babis cseh miniszterelnöknek és a cseh embereknek.
A csehországi terrortámadás óvatosságra int. Magyarország és a magyar emberek biztonságát meg fogjuk védeni!
– írta Facebook-oldalán a kormányfő.
További fontos részletek a videóban:
