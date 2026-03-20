Orbán Viktor: Az első csatát megnyertük!
A szurkálások és trancsírozási kísérletek ellenére kitartott a kormány az álláspontja mellett. Orbán Viktor úgy véli, a következő csata április 12-én lesz.
„Az első csatát megnyertük: ha nincs olaj, nincs pénz! De van egy másik csata, ez április 12-én lesz” – fogalmazott Orbán Viktor a Brüsszelben megtartott EU-csúcs után.
Választás előtt harminc nappal előidézni egy olyan helyzetet, amikor Magyarországon nincs olaj, és ebből pánik és káosz alakulhat ki, ez egy olyan realitás, amire egy szuverén kormánynak reagálni kell, tehát fenntartom az álláspontom. És ez így is történt: dögönyözések és szurkálások és trancsírozási kísérletek ellenére kitartottunk az álláspontunk mellett
– szögezte le a miniszterelnök.
