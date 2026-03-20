Több kulcskörzetben is vezet a Fidesz, itt vannak a friss adatok

Újabb választókerületi adatok kerültek a Mandiner birtokába: több helyen is jelentősen vezet a Fidesz. Borsodban, Jász-Nagykun-Szolnokban és Tolnában is stabil a kormánypártok előnye. A számok alapján több ismert fideszes jelölt is jó eséllyel őrizheti meg mandátumát.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A tiszaújvárosi körzetben vezet a Fidesz

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 6-os számú körzetben (Szerencs és Tiszaújváros és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:

38 százaléka a Fidesz-KDNP-re,

34 százalék a Tiszára,

7 százaléka a Mi Hazánkra,

3 százaléka a Demokratikus Koalícióra,

1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra.

A választók 17 százaléka bizonytalan.

Ebben a választókerületben indul Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára is. A Fidesz stabil vezetése azt mutatja, hogy jó esélye van Koncznak arra, hogy megvédje a mandátumát.

Stabil Fidesz-előny Pócs János körzetében

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 2-es számú körzetben (Jászberény és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:

42 százaléka a Fidesz-KDNP-re,

30 százalék a Tiszára,

4 százaléka a Mi Hazánkra,

4 százaléka a Demokratikus Koalícióra,

1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra.

A választók 19 százaléka bizonytalan.

Ebben a választókerületben indul Pócs János, aki az utóbbi hónapokban influenszer videóival került az érdeklődés középpontjába. Az adatok alapján jó esélye van arra, hogy 2014, 2018 és 2022 után is megtartsa egyéni képviselői helyét.

Nem dől le a Fidesz-bástya

A Tolna vármegyei 3-as számú körzetben (Paks és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:

47 százaléka a Fidesz-KDNP-re,

32 százalék a Tiszára,

4 százaléka a Mi Hazánkra,

2 százaléka a Demokratikus Koalícióra,

1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra.

A választók 14 százaléka bizonytalan.

Ebben a választókerületben indul Süli János a Fidesz részéről. A politikus 2018-ban és 2022-ben is stabilan nyert. A fenti felmérés alapján most is jó esélye van erre.