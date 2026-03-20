Az EU nem tesz semmit a Barátság kőolajvezeték ügyében

Magyarország megvétózta az Ukrajnának szánt uniós hitelt, miután Kijev nem indította újra az olajszállítást. A Barátság kőolajvezetéket vélhetően Ukrajna azért zárta el, mert a Tisza pártot akarják így hatalomra segíteni, hiszen Magyar Péterék semmilyen támogatást ne vétóznának meg, amit az Európai Unió küld Zelenszkijéknek.