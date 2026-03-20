Orbán Viktor: Ideje felébredni!
Aggasztó dolgokra figyelmeztet a magyar miniszterelnök.
„A helyzet az minden képzeletet felülmúlóan súlyos. Két nap alatt annyit romlott a globális energiahelyzet, mint korábban ez elgondolhatatlan lett volna” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben. Majd hangsúlyozta: egy ilyen helyzetben az Európai Unió nincs tárgyalásos viszonyban az amerikaiakkal, az oroszokkal és a kínaiakkal sem.
Ideje felébredni! Olcsó orosz energia nélkül Európa nem tudja kezelni az olajválságot.
– figyelmeztetett Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.
