Orbán Viktor Brüsszelből üzent: az első csatát megnyertük

„Soha nem látott támadás érte Orbán Viktort a csütörtök esti uniós csúcson” – erről a svéd miniszterelnök számolt be néhány órával ezelőtt. A magyar kormányfőt azért támadták, mert nem járul hozzá az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatáshoz. Orbán Viktor ugyanis korábban leszögezte: amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket, és zsarolni próbálja Magyarországot, addig minden Ukrajnának kedvező uniós döntést blokkolni fog.

Orbán Viktor Brüsszelben tart sajtótájékoztatót, ahol a csütörtöki uniós csúcs részleteiről számol be

A magyar miniszterelnök közvetlenül a tárgyalások után, még az éjszaka folyamán úgy fogalmazott: nem tudták megtörni az ellenállását az ukrán hadikölcsön ügyében.

Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk...

– jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az éjjel óta vannak új fejlemények, amelyeket most szívesen megoszt a hallgatósággal. Úgy fogalmazott:

Ha decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot az ukránok, akkor sem járultunk volna hozzá ehhez a 90 milliárdos hitelhez. De miután megvárták ezt a pozitív döntést, és utána vettek bennünket olajblokád alá, nem kérhetik tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna.

A kormányfő kijelentette: meggyőződtünk róla, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes és a döntés politikai természetű, sőt Zelenszkij elnök azt a szívességet is megtette nekünk, hogy a saját szájával elmondta, hogy esze ágában sincs újraindítani, mert ő nem is ért egyet azzal, hogy ez működjön.

Innentől kezdve kinyílt az út előttem, hogy bejelentsem az Uniónak azt, hogy Magyarország, miután nem zárult le a hitelezésnek a folyamata és még egy formális döntés szükséges, azt a formális döntést meg fogja tagadni. Ezért állt elő a tegnapi helyzet

– mondta.

És ami itt elvi kérdésnek tűnik, az egy-egy országban, ez esetben Magyarország esetében egzisztenciális, tehát létkérdés. Van olaj vagy nincs olaj. És választás előtt 30 nappal előidézni egy olyan helyzetet, amikor Magyarországon nincs olaj és ebből pánik és káosz alakulhat ki. Ez egy olyan realitás, amire egy szuverén kormánynak reagálnia kell, tehát fönntartom az álláspontot. És ez így is történt. Dögönyözések és szurkálások és trancsírozási kísérletek ellenére kitartottunk az álláspontunk mellett

– szögezte le Orbán Viktor.