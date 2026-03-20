Orbán Viktor Brüsszelből üzent: az első csatát megnyertük
Magyarország miniszterelnöke kijelentette: a második csata az április 12-ei választás.
„Soha nem látott támadás érte Orbán Viktort a csütörtök esti uniós csúcson” – erről a svéd miniszterelnök számolt be néhány órával ezelőtt. A magyar kormányfőt azért támadták, mert nem járul hozzá az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatáshoz. Orbán Viktor ugyanis korábban leszögezte: amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket, és zsarolni próbálja Magyarországot, addig minden Ukrajnának kedvező uniós döntést blokkolni fog.
A magyar miniszterelnök közvetlenül a tárgyalások után, még az éjszaka folyamán úgy fogalmazott: nem tudták megtörni az ellenállását az ukrán hadikölcsön ügyében.
Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk...
– jelentette ki Orbán Viktor.
A miniszterelnök pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az éjjel óta vannak új fejlemények, amelyeket most szívesen megoszt a hallgatósággal. Úgy fogalmazott:
Ha decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot az ukránok, akkor sem járultunk volna hozzá ehhez a 90 milliárdos hitelhez. De miután megvárták ezt a pozitív döntést, és utána vettek bennünket olajblokád alá, nem kérhetik tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna.
A kormányfő kijelentette: meggyőződtünk róla, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes és a döntés politikai természetű, sőt Zelenszkij elnök azt a szívességet is megtette nekünk, hogy a saját szájával elmondta, hogy esze ágában sincs újraindítani, mert ő nem is ért egyet azzal, hogy ez működjön.
Innentől kezdve kinyílt az út előttem, hogy bejelentsem az Uniónak azt, hogy Magyarország, miután nem zárult le a hitelezésnek a folyamata és még egy formális döntés szükséges, azt a formális döntést meg fogja tagadni. Ezért állt elő a tegnapi helyzet
– mondta.
És ami itt elvi kérdésnek tűnik, az egy-egy országban, ez esetben Magyarország esetében egzisztenciális, tehát létkérdés. Van olaj vagy nincs olaj. És választás előtt 30 nappal előidézni egy olyan helyzetet, amikor Magyarországon nincs olaj és ebből pánik és káosz alakulhat ki. Ez egy olyan realitás, amire egy szuverén kormánynak reagálnia kell, tehát fönntartom az álláspontot. És ez így is történt. Dögönyözések és szurkálások és trancsírozási kísérletek ellenére kitartottunk az álláspontunk mellett
– szögezte le Orbán Viktor.
A nemzetközi reakciókról is beszélt a kormányfő.
Látom, hogy ez nem tetszik, látom, hogy a német kancellár erőseket mondott, a német-magyar viszont speciális. Nem vall jó ízlésre a kancellár mondandójának időzítése. Igazán várhatott volna egy napot, Magyarország Németország általi megszállásának napján nem érdemes fenyegetni azt, akit egyébként korábban megszálltunk, zsidókat deportáltunk, az országot elfoglaltuk és kifosztottuk. Ezt alapján meghagyhatta volna a kancellár esetleg arra, hogy erre emlékezzünk és az áldozatainkra emlékezzünk és ne vele kelljen huzakodnunk
– húzta alá.
A helyzet itt Brüsszelben meglehetősen egyértelmű. Azért sem tekertek szőnyegbe és szállítottak el titkos helyre, hanem engedték, hogy hazamenjek, mert azt gondolják, hogy ezt a kis időt, ami még hátra van, fél lábon is kibírják, hiszen ők abban reménykednek, hogy április 12-én Magyarországon változás lesz. És ha változás lesz, akkor megkapják azt a kormányt, amely ukránbarát, Brüsszelbarát és végrehajtja azt, amit itt kérnek
– nyilatkozta a kormányfő.
Kiemelte:
„Úgyhogy azt kell mondanom a tisztelt érdeklődő magyar közvéleménynek, hogy az első csatát azt megnyertük, ha nincs olaj, nincs pénz, de van egy másik csata, ez április 12-én lesz. Itt nyíltan beszélnek róla.”
Csütörtökön az Európai Néppárt be is jelentette, hogy ők azt várják, hogy az ellenzék leváltsa a nemzeti kormányt, a szuverén magyar kormányt és helyette egy ukránbarát, Brüsszelbarát kormány legyen, akivel minden kérdést megoldanak.
Zelenszkij is erre vár, hogy nem is kell megnyitni soha többet a Barátság olajvezetéket, ezért is van az, hogy amikor időpont kerül elő, hogy hátha esetleg mégis megnyitják, az ukránok mindig olyan időpontokat mondanak, ami választás utáni időpontra esik, mert abban reménykednek, hogy ha ott nekik jó eredmény születik, akkor meg sem kell nyitni azt a vezetéket többé ebben az életben, hiszen ők azt követelik Magyarországtól, meg a szlovákoktól is, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról.
– nyomatékosította a miniszterelnök, akinek szavait a Ripost idézte.
Orbán Viktor szerint, ha ez bekövetkezik, akkor két dologgal kell számolni a magyaroknak:
- az első, ezer forintos benzinár,
- a második pedig az, hogy a rezsicsökkentés politikájának vége is van, mert annak nem lesz meg a forrása, ami az orosz energia, olcsó orosz energia.
A sajtótájékoztató itt nézhető vissza:
