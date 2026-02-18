A bajor főváros egyik elit szállodájában a Bayerischer Hof-ban tartották meg a nemzetközi biztonságpolitika egyik legfontosabb éves fórumát, a Müncheni biztonsági konferenciát. Az eseményen több állam kormányfője, külügyminisztere, valamint katonai vezetője is részt vett, hogy a transzatlanti kapcsolatok jövőjéről és az ukrán háborúról tárgyaljanak. Az utóbbi téma miatt Volodimir Zelenszkij és Andrij Szibihа ukrán külügyminiszter is jelen volt a konferencián, ahol Szibiha arról nyilatkozott, hogy Ukrajna előbb akar az Európai Unió tagja lenni, mint azt a szabályok engednék.

Ukrajna uniós csatalakozása tönkre tenné egész Európát. Fotó: Ida Marie Odgaard / MTI

A konferencia kiemelt témája Ukrajna jövője volt. A program részeként megnyílt az „Ukrajna-ház”, ahol különféle eseményeken az ország katonai, gazdasági és politikai perspektíváit tárgyalták. Itt mondta el Andrij Szibihа, hogy Ukrajna partnereivel egyeztet egy konkrét csatlakozási dátum lehetőségéről, és azt szeretnék, ha minél előbb, akár a szabályok felrúgásával, csatlakozzon Ukrajna az Európai Unióhoz. Az ukrán külügyminiszter ezután hozzátette, hogy Ukrajna kész és aktívan tárgyal arról, hogy az EU-csatlakozási folyamat gyorsabb legyen.

Ezt megerősítette az ukrán elnök is, aki hosszú ideje azon dolgozik, hogy Ukrajna 2027-re már EU tag legyen. Emellett Zelenszkij is szintén arról beszélt, hogy rögzíteni kell egy konkrét dátumot, amikor az ukránok belépnek az unióba. Ukrajna világosan és aktívan képviseli ezt az álláspontot, mint ahogy az európai vezetők, sőt még az EP képviselői is, köztük a Tisza párt és DK emberei is.

A Demokratikus Koalíció ugyanis korábban már egyértelművé tette, hogy nyíltan támogatják Ukrajna EU-s csatlakozását.

Mi, baloldaliak támogatjuk Ukrajna EU-csatlakozását

– jelentette ki Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció alelnöke egy tavaly április sajtótájékoztatón.

Azonban nemcsak a DK, hanem a Magyar Péter által vezetett Tisza párt is támogatja azt az elképzelést, amely tönkre tenné hazánkat és az Európai Uniót is, tehát Ukrajna unióhoz való csatlakozását. Ez abból is egyértelműen kiderült, hogy Magyar Péter és Orbán Anita, a párt külügyminiszter jelültje is részt vett a müncheni konferencián, valamint az EP-ben rendre megszavazzák az ukránoknak kedvező javaslatokat is. Sőt Manfred Weber nyilvánvalóvá tette, hogy csak az lehet a néppárt tagja, aki feltétel nélkül támogatja Ukrajnát. Ebből kifolyólag még biztosabbak lehetünk abban, hogy a Tisza a brüsszeliek és Ukrajna pártján áll, nem pedig a magyarokén.

A Tisza Párt egy brüsszeli kreálmány; a kormányváltás szándékét Kijevből és Brüsszelből finanszírozzák azt remélve, hogy létrejön egy ukrán- és Brüsszelbarát kormány

– mondta Orbán Viktor a Patrióta YouTube-csatornának.