Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter hűségesküt tett brüsszeli főnökeinek

Magyar Péter hűségesküt tett brüsszeli főnökeinek a müncheni háborúpárti konferencián.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök - akivel a Tisza-vezér szelfizett is - konkrétan azt mondta, hogy egy háború előtti korszakban élünk.

Weber szerint az Ukrajna-pártiság alap, újabb és újabb támogatást kell küldeni nekik.

A Tisza mindezzel egyetért, a magyar érdekeket semmibe vennék.

Amíg mi vagyunk kormányon, nem fogjuk a magyarok pénzét Ukrajnának adni és ki fogunk maradni a háborúból.

A béke útján járunk, és ha rajtunk múlik, ez így is marad.

A Fidesz a biztos választás!