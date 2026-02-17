Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter hűségesküt tett brüsszeli főnökeinek
A müncheni háborúpárti konferencián vett részt.
Magyar Péter hűségesküt tett brüsszeli főnökeinek a müncheni háborúpárti konferencián.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök - akivel a Tisza-vezér szelfizett is - konkrétan azt mondta, hogy egy háború előtti korszakban élünk.
Weber szerint az Ukrajna-pártiság alap, újabb és újabb támogatást kell küldeni nekik.
A Tisza mindezzel egyetért, a magyar érdekeket semmibe vennék.
Amíg mi vagyunk kormányon, nem fogjuk a magyarok pénzét Ukrajnának adni és ki fogunk maradni a háborúból.
A béke útján járunk, és ha rajtunk múlik, ez így is marad.
A Fidesz a biztos választás!
- írja Szentkirályi Alexandra a Facebookon megosztott videójához.
