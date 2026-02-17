RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter hűségesküt tett brüsszeli főnökeinek

A müncheni háborúpárti konferencián vett részt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 17:21
szentkirályi alexandra Magyar Péter donald tusk

Magyar Péter hűségesküt tett brüsszeli főnökeinek a müncheni háborúpárti konferencián. 

Donald Tusk lengyel miniszterelnök - akivel a Tisza-vezér szelfizett is - konkrétan azt mondta, hogy egy háború előtti korszakban élünk. 

Weber szerint az Ukrajna-pártiság alap, újabb és újabb támogatást kell küldeni nekik. 

A Tisza mindezzel egyetért, a magyar érdekeket semmibe vennék. 

Amíg mi vagyunk kormányon, nem fogjuk a magyarok pénzét Ukrajnának adni és ki fogunk maradni a háborúból. 

A béke útján járunk, és ha rajtunk múlik, ez így is marad. 

A Fidesz a biztos választás! 

- írja Szentkirályi Alexandra a Facebookon megosztott videójához.

