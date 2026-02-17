Józsefváros: Balhézni mentek, de kudarcba fulladt a Tiszával kiegészült baloldali akció
Orbán Viktor miniszterelnök érkezésére számított Jámbor András de csúnyán felsült. A bukott politikus és a tiszás Bódis Krisztával kokettáló Pikó András polgármester balhét akarhatott a Fidesz 02. választókerületében tartott kampánynyitó rendezvényén, de végül csak egy izzadságszagú kerületi cikkre futotta.
Óriási balhét akart, ezért járt fel és alá Jámbor András a 02. választókerület fideszes kampánynyitó rendezvényének épülete előtt. Az országgyűlési képviselő végül lyukra futott és "üres kézzel" elballagott. Mutatjuk mi történt.
A bukott politikus téves információi alapján arra bazírozott, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is megérkezik a helyszínre, és talán sikerül felvennie egy olyan videót, amellyel szélesebb plénum előtt megjelenhet. Ebben támogathatta a környéken lakó Illés Péter, aki a soroshálózattal kapcsolatban álló józsefvárosi polgármester kabinetfőnöke. A korábban Gyurcsánnyal, legújabban pedig a tiszás Bódis Krisztával szimpatizáló Pikó András polgármester egyébként az önkormányzati kiadású, kerületi online portál egyik újságíróját is a helyszínre vezényelhette, de valószínűleg szintén így kerülhetett oda váratlanul az RTL. Mikor a csatorna riportere megtudta, hogy tervben sem volt a miniszterelnök érkezése, akkor úgy fogalmazott: „Mindegy, akkor jó lesz más is”. A csatorna később elkullogott, ahogy a gyűlöletkeltő bukott politikus, Jámbor András is, aki végül semmilyen videót nem tett közzé a Fidesz kampánynyitó rendezvényéről. Helyette az önkormányzati portál újságírója vetette be magát, felszínes lejárató cikkel és elavult kommunista módszerekkel.
Tóth Roland influenszer meghívott vendég volt az eseményen, az épület előtt futott össze az utcán Jáborral, majd Pikó bértollnokával. Erről készül videóját itt nézheted meg:
Komcsi módszerekkel kamucunami
A Fidesz-KDNP VIII., IX., és V. kerületi szervezetének kampánynyitó rendezvényét a Golgota utcai Rhema kulturális központban tartották. A közel fél ezer résztvevővel bíró zártkörű esemény jó hangulatú és békés volt. Csak előzetes regisztrációval lehetett belépnie a meghívottaknak. Mivel Pikó újságírójának ilyen nem volt, vélhetően hamis adatokkal jutott karszalaghoz, aztán pedig be az eseményre.
A Metropolt az esemény szervezőitől azt információt kapta, hogy „Bányay Géza (a Józsefvárosi Újság újságírója) néven senki sem regisztrált a rendezvényre. Így joggal merülhet fel, hogy Bányay más személyes adatát használhatta fel, hazudva, sunyi módon surranhatott be, a rendezvényre. A magát fel nem vállaló újságíró hamar lebukott és kikísérték, alig pár percet tartózkodott a helyszínen. Körülbelül annyit amig egy darab fotót készített. A közpénzből fizetett bértollnok ennek ellenére úgy állította be ”tudósítását”, mintha valójában ott lett volna, csak épp nem végig
Vörös Tamás fideszes önkormányzati képviselő pedig arról beszélt lapunknak, hogy az önkormányzat által finanszírozott Józsefvárosi Újság, folyamatosan félretájékoztatja a kerületieket.
Olyan is megtörtént, hogy egy Ferencz Orsolyával készített interjúba utólag belenyúltak, felére rövidítették és Pikó András meglátásaival kommentálták a mondatokat
- mondta felháborodottan.
Ferencz Orsolya: Győzni fogunk!
Közel félezren jelentek meg a Fidesz kampánynyitó rendezvényén Józsefvárosban, a lelkes résztvevők pedig egyként mutatták meg, hogy készen állnak az április 12-i választásra.
„Győzni fogunk!” – emelte ki köszöntőjében Ferencz Orsolya országgyűlési képviselőjelölt hozzátéve, hogy sokan vagyunk, erősek vagyunk és Magyarországért küzdünk.
Mindent megteszünk azért, hogy Magyarország magyar ország maradjon
– fogalmazott.
A színpadon Ferencz Orsolya, Szentkirályi Alexandra és Kocsis Máté pódiumbeszélgetésén az aktuális országos és uniós és háborús kérdések mellett szó esett a Tisza párt jelöltjéről, Bódis Krisztáról is. Mint ismert, a Csipke Józsika című mesekönyv szerzőjét Ózdról „ejtőernyőztette” a választókerületbe Magyar Péter. Bódis azonban hetek óta nem ad választ arra, hogy hová tűnt az a 775 millió forintnyi támogatás, amit hátrányos helyzetű roma gyerekekre kellett volna fordítania.
