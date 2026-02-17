Józsefváros: Balhézni mentek, de kudarcba fulladt a Tiszával kiegészült baloldali akció

Óriási balhét akart, ezért járt fel és alá Jámbor András a 02. választókerület fideszes kampánynyitó rendezvényének épülete előtt. Az országgyűlési képviselő végül lyukra futott és "üres kézzel" elballagott. Mutatjuk mi történt.

Jámbor András országgyűlési képviselő MTI/Kovács Attila

A bukott politikus téves információi alapján arra bazírozott, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is megérkezik a helyszínre, és talán sikerül felvennie egy olyan videót, amellyel szélesebb plénum előtt megjelenhet. Ebben támogathatta a környéken lakó Illés Péter, aki a soroshálózattal kapcsolatban álló józsefvárosi polgármester kabinetfőnöke. A korábban Gyurcsánnyal, legújabban pedig a tiszás Bódis Krisztával szimpatizáló Pikó András polgármester egyébként az önkormányzati kiadású, kerületi online portál egyik újságíróját is a helyszínre vezényelhette, de valószínűleg szintén így kerülhetett oda váratlanul az RTL. Mikor a csatorna riportere megtudta, hogy tervben sem volt a miniszterelnök érkezése, akkor úgy fogalmazott: „Mindegy, akkor jó lesz más is”. A csatorna később elkullogott, ahogy a gyűlöletkeltő bukott politikus, Jámbor András is, aki végül semmilyen videót nem tett közzé a Fidesz kampánynyitó rendezvényéről. Helyette az önkormányzati portál újságírója vetette be magát, felszínes lejárató cikkel és elavult kommunista módszerekkel.

Tóth Roland influenszer meghívott vendég volt az eseményen, az épület előtt futott össze az utcán Jáborral, majd Pikó bértollnokával. Erről készül videóját itt nézheted meg:

Komcsi módszerekkel kamucunami

A Fidesz-KDNP VIII., IX., és V. kerületi szervezetének kampánynyitó rendezvényét a Golgota utcai Rhema kulturális központban tartották. A közel fél ezer résztvevővel bíró zártkörű esemény jó hangulatú és békés volt. Csak előzetes regisztrációval lehetett belépnie a meghívottaknak. Mivel Pikó újságírójának ilyen nem volt, vélhetően hamis adatokkal jutott karszalaghoz, aztán pedig be az eseményre.

A 02. választókerületben Ferencz Orsolyát idítja a Fidesz-KDNP, az eseményen közel 500-an vettek részt Fotó: Vanyi Akos

A Metropolt az esemény szervezőitől azt információt kapta, hogy „Bányay Géza (a Józsefvárosi Újság újságírója) néven senki sem regisztrált a rendezvényre. Így joggal merülhet fel, hogy Bányay más személyes adatát használhatta fel, hazudva, sunyi módon surranhatott be, a rendezvényre. A magát fel nem vállaló újságíró hamar lebukott és kikísérték, alig pár percet tartózkodott a helyszínen. Körülbelül annyit amig egy darab fotót készített. A közpénzből fizetett bértollnok ennek ellenére úgy állította be ”tudósítását”, mintha valójában ott lett volna, csak épp nem végig