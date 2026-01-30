Megkezdik az NKE-beruházás miatt érintett józsefvárosi bérlakások felmérését

A józsefvárosi bérlakások ügyében a héten az értékbecslők telefonon és személyesen is megkeresik azokat a lakókat, akik az NKE-beruházásban érintett épületekben élnek.

A józsefvárosi bérlakások ügye nem érdekli Pikót Fotó: Kovács Dávid / Metropol

A hírt Ferencz Orsolya a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte.

Hosszú hónapok során rengeteget egyeztettem ebben az ügyben, és sikerült elérnem, hogy mindenki számára találjunk megoldást, és mindenki jobb életkörülmények közé kerül, mint ahol jelenleg van

– fogalmazott a képviselő. Hozzátette: addig nem nyugszik, amíg minden érintett számára meg nem találják a legjobb megoldást.

Ferencz Orsolya egyúttal kemény kritikát fogalmazott meg a VIII. kerület vezetésével szemben is. Mint mondta, a józsefvárosi baloldali városvezetés hosszú ideig nem tett semmit az ügy rendezéséért.

Pikó Andrásék helyett dolgoztunk, hiszen ők hosszú ideig semmit nem tettek az itt élők érdekében

– hangsúlyozta.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem bővítése miatt az állam több, rossz állapotú önkormányzati bérházat kisajátított. Az ott élők elhelyezése elsődlegesen az önkormányzat feladata lenne, hiszen – ahogy a képviselő is utalt rá – a kormány jelentős összeget fizet az érintett ingatlanokért.

A józsefvárosi bérlakások ügyét a kampányban is felhasználta Pikó

Pikó András polgármester a tavalyi önkormányzati kampányban még azt ígérte a lakóknak, hogy megoldja a lakhatásukat, amennyiben újraválasztják. A gyakorlatban azonban eddig nem kezdődött meg az érintettek átköltöztetése cserelakásokba.

A lakók többsége egyébként támogatja az állami beruházást, mivel ez lehetőséget ad számukra arra, hogy maguk mögött hagyják a sok esetben leromlott állapotú, dohos, penészes lakásokat.

A kormány az érintett épületeket nem ingyen veszi át: a Dugonics utcai egykori iskolaépületért például jóval magasabb összeget fizet, mint amennyiért az önkormányzat korábban értékesíteni szerette volna. Ennek ellenére a mintegy 200 érintett bérlő család lakhatásának megoldásáért semmit érdemlegeset nem tett a józsefvárosi önkormányzat.

A most induló felmérések azonban Ferencz Orsolya szerint fordulópontot jelenthetnek az ügyben és végre valódi előrelépést hozhatnak a Diószegi utcai és más érintett házak lakói számára.