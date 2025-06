Botrány: Pikóék egy évig csak hitegettek – most az állam menti meg a lakókat

Közben Pikóék már azzal is elégedetlenek, hogy a határidőt meghosszabbították, így a lakóknak több idejük lesz új otthont találni. Eddig pont az ellenkezőjét kifogásolták. Az önellentmondásba keveredés sem zavarja a baloldali politikusokat, ha arról van szó, hogy a kormányt hibáztatják.

Pikó cseleit már átlátják a helyiek

A lakókat is összezavarja, habár sokan már látják, hogy mire megy ki a játék. Többen önszerveződő közösséget hoztak létre, mivel az önkormányzat érdemi segítséget nem adott.

Nagyon hálásak lennénk, ha tényleg más megoldás után néznétek, mert elegünk van ebből a bizonytalanságból!! Köszönjük szépen!

— írta az egyik lakó a kerületi Facebook csoportban. Más kommentelők ennél is keményebben fogalmaztak:

Már bocsánat, de megválasztották ezt az embert, aki az előző ciklusa alatt is csak látványos és fontatlan intézkedéseket hozott — forgalomcsillapítás, parkolási sanyargatás, méregdrága díszburkolat mindenhol.

És egy különösen kemény hozzászólás:

Kosz, ürülék és vizelet. Kurvák. Ez újra a nyolcadik kerület. Pikó a polgármesterek egyik szégyene.

Való igaz: Pikó András most ontja a posztokat az ügyről, egy éven át viszont semmit sem tett a Diószegi Sámuel utcai lakók érdekében. Most is csak a kormányt támadja, de a valódi megoldásokat továbbra is másoktól várja.