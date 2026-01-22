Lakás nincs a rászorulóknak, de eladásra mégis jut? Újabb ellentmondás Pikó András körül Józsefvárosban

Pikó András újabb ellentmondásba keveredett. A kerületi önkormányzat hivatalos felületén megjelent árverési hirdetmény szerint összesen 19 önkormányzati ingatlant adnak el, köztük hat lakást is. Ez önmagában is komoly kérdéseket vet fel, hiszen a polgármester hónapok óta azt hangsúlyozza: nincs elegendő lakásállomány, ezért nem tudnak új bérlakáspályázatokat kiírni. A mostani árverési lista azonban épp ennek mond ellent.

Pikó András 19 önkormányzati ingatlan eladásával kezdi az évet

A kerületben élők közül sokan már eddig is nehezen értették a helyzetet. A legutóbbi bérlakáspályázaton mintegy 350 rászoruló jelentkezett mindössze öt megpályázható lakásra. Ez tömegek számára jelentett csalódást, miközben most kiderül: hat lakást inkább értékesítenek.

A helyiek az önkormányzat lépését élesen bírálják, többen hangot adnak nemtetszésüknek a kerületi csoportokban.

Albérletet fizetek évek óta, két beteg gyereket nevelek. Nekem havi 250 ezer forint a lakhatásom. Ha lenne esély önkormányzati lakásra, azt a pénzt a gyerekeimre tudnám költeni. De nincs pályázat, nincs lakás – közben meg eladják őket.

- írta jogosan egy nyolcadik kerületi.

Tovább bonyolítja a képet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bővítésének ügye. A Diószegi, Korányi, Dugonics és Sárkány utcák térségében összesen hét önkormányzati épület kerül állami tulajdonba, az egyetem fejlesztése érdekében. A vételár egy részét az állam már ki is fizette az önkormányzatnak.

Pikó András korábban azzal riogatta az ott élő bérlőket, hogy „utcára kerülhetnek”. Az állam ezzel szemben új vagy felújított lakásokba történő elhelyezést kínált az érintetteknek. A költöztetések azonban elhúzódtak, a kerület vezetése pedig többször akadályozta a folyamatot.

Amikor arról volt szó, hogy a Diószeg utcaiaknak az önkormányzat cserelakásokat ajánlott fel, annak az lett a következménye, hogy a kerület más részein élők előtt bezárult a bérlakáspályázatok lehetősége, mert a polgármester szerint „elfogyott a lakásállomány”. Ehhez képest most lakásokat adnak el.

Pikó András 2019-es kampányában egyértelműen azt ígérte:

nem adják el az önkormányzati lakásokat

felújítják a meglévő bérlakásokat

sőt, hosszabb távon akár a bérlők tulajdonába adják az ingatlanokat

A 2019-es kampány idején még 1500–1600 önkormányzati bérlakásról beszéltek, mára azonban a szakmai becslések szerint alig 800 körül maradt a valós lakásszám, és ezek közül sok lakhatásra alkalmatlan állapotú. Nem ez az első eset, amikor az elvek és a gyakorlat látványosan eltérnek: 2021-ben Pikó András egyszemélyi döntéssel közel 40 önkormányzati lakás értékesítéséről határozott.