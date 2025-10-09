Nem azt kapták, amit Pikó Andrásék megígértek nekik

Kozma Lajos józsefvárosi Fidesz-KDNP képviselő terepszemlét végzett a Dugonics utca lakóinak megadott címen, a Fecske utca 18-ban. Az aládúcolt, ázott falú és farakásokkal teli udvart környező ház korántsem olyan, amely belátható időn belül lakható lenne. Pikó Andrásék ígérete, miszerint felújított, lakható ingatlanokat kapnak a Dugonics utca 11 lakói, nem teljesült, ráadásul a felajánlások sorrendjét sem tartották be

Pikó Andrásék ezt a lakhatatlan házat ajánlották fel a Dugonics utca 11 lakóinak. Fotó: Beküldött

Pikó Andrásék "cserelakás programja" – ingatag tetőszerkezet, farakások az udvarban, ázott falak

A Pikó András vezette Józsefvárosi Önkormányzat szeptemberben fogadta el az önkormányzat ajánlatát, amely az NKE-bővítésben érintett lakók áthelyezését érinti. Bár az államtól több, mint 2,5 milliárd forintot kapott az Önkormányzat, az elmúlt időszakban nem történt semmilyen felújítás vagy átköltöztetés. A mostani lépés pedig elfogadhatatlan a lakók számára.

A Dugonics utca 11-ben lakó család egy autista gyermekkel képtelen építkezés mellett tovább élni. Azt az ígéretet kapták, ők lesznek az elsők, akik kiköltözhetnek és kaphatnak lakást, erre egy olyan címet mutattak nekik, amely szintén egy építkezés mellett van.

A videón látszik, milyen állapotban van az építkezés melletti otthon; farakással és biciklikkel teli udvar, bizonytalan tetőszerkezet, ázott falak és hiányos szigetelés fogadta a lakókat. Bár az ígéret szerint felújított lakásokat ajánlottak volna, az ingatlan rengeteg felújító munkát igényel.

A videóból az is kiderül, hogy Sátly Balázs alpolgármester lakógyűlésen tett ígérete sem vált valóra. Az alpolgármester ugyanis azt mondta a lakóknak, hogy a Dugonics utca 11 cím alatt élők elsőként kaphatnak új lakásokat, követve a Sárkány utcában élőkkel. Ehhez képest a lakók arról értesültek, hogy a Diószegi utca 18 alatt és egyéb házakban élőknek már ajánlanak fel lakásokat. A korábban megígért sorrendet sem tartják be.

A videón is látszik a Fecske utca 18 állapota: