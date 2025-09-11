Pikó András kihagyta a józsefvárosi lakossági fórumot

A kisajátításhoz a magyar állam 2,7 milliárd forintot biztosított a Józsefvárosi Önkormányzatnak. Másfél év alatt ebből az összegből nem sikerült az önkormányzatnak 25 lakást felújítani. Ez ellen szólaltak fel a lakosok, szeptember 10-én lakógyűlést tartottak a Dugonics utca 11-ben. A lakosok fórumán jelen volt Sára Botond főispán, Józsefváros korábbi polgármestere, Kozma Lajos józsefvárosi képviselőjelölt, valamint Vörös Tamás és Egry Attila fideszes képviselők is. Az esemény célja az volt, hogy a kisajátításban érintett lakosok feltehessék a kérdéseiket az önkormányzat és az állam képviselőinek is, ezzel pedig egy lehetséges megoldást találjanak. A rendezvényre a kerület baloldali polgármestere, Pikó András is meghívást kapott, de szabadságra hivatkozva nem jelent meg. Helyette Sátly Balázs alpolgármester képviselte Józsefváros önkormányzatát a rendezvényen.

Józsefváros lakosai megszólították az állam és az önkormányzat képviselőit. Sátly Balázs (jobb oldalt), a kerület alpolgármestere csak ígérgetni tudott, de válaszolni nem. Fotó: Gáll Regina / Metropol

Sára Botond konkrét javaslatokkal nyugtatta meg Józsefváros lakosait, miközben a baloldali alpolgármester csak hárítani tudott

A Józsefvárosi Önkormányzat épületeinek kisajátításáról szóló törvény elfogadása után a magyar állam 10 épületet sajátított ki a Diószegi utcában és a környékén. Ezek az ingatlanok az NKE új tanárképzési programjához szükségesek, a bővítés célja pedig, hogy az egyetem tanár-, tanító- és óvóképzést, valamint ezekhez kapcsolódó továbbképzéseket kínáljon. A kisajátításhoz az állam biztosított az önkormányzat számára 2,7 milliárd forintot, az elmúlt másfél évben azonban semmi nem történt az önkormányzat részéről. Ezt megelégelték a kerületi lakosok.

Gáll Regina / Metropol

A Dugonics utca 11. és a Diószegi utca 18. lakóközösségei együttesen alakították meg a Kemény Dió nevű szervezetet, amely a kisajátítással kapcsolatos elégedetlenségnek adott hangot. A szervezet vezetősége felajánlotta az önkormányzatnak és az államnak is, hogy párbeszédben rendezzék a lakók helyzetét, egyúttal feltehessék a képviselőknek a kérdéseiket. Ehhez biztosított helyszínt a Dugonics utca 11., ahol szép számban gyűltek össze mind a lakosok, mind a képviselők.

Egy lakossági elégedetlenség van az egész kilences körzetben, mert a kisajátításban az önkormányzatnak kellene cselekednie és kiköltöztetnie a lakókat. Erre az állam biztosított az önkormányzatnak 2,7 milliárd forintot, amelyből az elmúlt másfél évben nem történt semmi. Ezt megelégelve az állam magához vonta a döntést, a kisajátítás, a kártalanítás és a lakások biztosítása terén. Azt szeretnénk kikényszeríteni és a Kemény Dió ezért jött létre, hogy ez minél hamarabb megtörténjen

– nyilatkozta lapunknak Kozma Lajos. A képviselőjelölt Sára Botond volt polgármesterhez hasonlóan régóta Józsefváros lakosa, ismeri a kerület sajátosságait és a lakosokat is, akik mai napig Sára Botondot hívják telefonon, ha kérdésük van.

Most hogy időközi önkormányzati választás lesz, hirtelen megjelennek az érintett házakban, és megint megy az ígérgetés, hogy majd mindenkinek felajánlanak felújított lakásokat. Most azért állunk még mindig ugyanitt, mert egy év alatt nem történt semmi. Egy biztos; az állami határidőket törvény szabályozza, ez kiszámítható, követhető. Az állam biztos közben fog járni a józsefvárosi lakosokért

– fogalmazott Sára Botond. Megerősítette, hogy a lakosoknak konkrét megoldások kellenek és minden eltelt idő bizonytalanságot jelent számukra. Ehhez viszont elengedhetetlen az önkormányzat közreműködése. Az ígérgetések terén a jelenlévő fideszesek hangsúlyozták a lakbért, amelyet az önkormányzat annak ellenére emelt meg, hogy korábban megígérték, nem lesz lakbéremelés.