Íme Pikó Andrásék botrányos cserelakás programja

A szeptember végi józsefvárosi képviselő testületi ülésen döntöttek az NKE-fejlesztésben érintett bérlők elhelyezésének kérdéséről. Egy héttel az ülés után elkezdték a lakások felajánlását a kisajátításban érintett bérlők számára, az egyik családnak a Fecske utca 18 alatti lakáshoz szerveztek egy megtekintést. A Pikó András vezette Józsefvárosi Önkormányzat ugyan hivatalosan még nem ajánlotta fel a lakást a családnak, a megadott címen található ház viszont nem lakható, a hiányosságok alapján a következő hetekben sem lehet oda beköltözni. A Dugonics utca 11-ből költöző család nyilatkozata szerint rosszabb lakást találtak a Fecske utcában, mint amiben jelenleg élnek.

Íme a Pikó vezette Józsefvárosi Önkormányzat ajánlata – egy lakhatatlan ingatlan. A Fecske utcai lakás egy építkezés mellett zajlik. Fotó: beküldött

Így segítik Pikó Andrásék a lakosokat

Régóta húzódik a Dugonics utca 11-ben lakó család átköltöztetése. A négytagú család 29 négyzetméteren lakik, autista gyermekük egészségére káros hatással van a ház melletti építkezés. A szeptember végi testületi ülésen első napirendi pontként tárgyalták az állami kisajátításokban érintett épületekkel kapcsolatos döntést, megszavazták Pikóék ajánlatát.

A Dugonics utca 11-ben élő család a héten kapott volna lehetőséget egy Fecske utcai lakás megtekintésére, viszont a megtekintést elhalasztották. A lakók beszámolója alapján nem kaptak egyértelmű tájékoztatást arról, hogy a megadott címen található lakás nincs felújítva. A lakók fotóin is látszik, hogy a szóban forgó lakás jó ideig nem is lesz lakható. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a józsefvárosiak csak akkor kaphatnak tényleges megoldást, ha megvárják az állam ajánlatát.

Keddi napon (október 7-én) kellett volna menjünk, végül jövő hétre halasztották az ingatlan bemutatását arra hivatkozva, hogy el vannak csúszva a bemutatásokkal. Mondhatták volna azt is, hogy nincs kész a lakás. A tervrajzon nyílászáró cseréjét mutatták, viszont azok a nyílászárók nem újak, csak át vannak festve. Ferdén is van betéve, a vizes blokknál pedig nem csempe van, hanem csempe matrica. A téglák azért vannak oda helyezve, mert olyan nagy a lépcső, hogy nem lehet rajta átlépni. A fűtés sincs megcsinálva, se villany, se kapcsoló nincsen. Nem tudom, hogy akarták ezt két hét alatt megcsinálni, ez fizikai képtelenség

– nyilatkozta lapunknak Kirov Klára, a Dugonics utca 11 lakója. Klára értesülései szerint a lakás egy nem lakhatási célra használható helyiségből és egy lakásból lett összevonva.