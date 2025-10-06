RETRO RÁDIÓ

Íme Pikó Andrásék botrányos cserelakás programja

Ilyen tempóban tényleg az lesz a legjobb a józsefvárosiaknak, ha megvárják az állam segítségét. A Pikó András vezette önkormányzat megkezdte az állítólagos csereingatlan programját, a Dugonics utca 11 lakói pedig olyan címet kaptak, ahova még jó ideig nem lehet beköltözni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.06. 13:32
Módosítva: 2025.10.06. 13:33
józsefvárosi lakás Pikó Andrásék fecske utca

A szeptember végi józsefvárosi képviselő testületi ülésen döntöttek az NKE-fejlesztésben érintett bérlők elhelyezésének kérdéséről. Egy héttel az ülés után elkezdték a lakások felajánlását a kisajátításban érintett bérlők számára, az egyik családnak a Fecske utca 18 alatti lakáshoz szerveztek egy megtekintést. A Pikó András vezette Józsefvárosi Önkormányzat ugyan hivatalosan még nem ajánlotta fel a lakást a családnak, a megadott címen található ház viszont nem lakható, a hiányosságok alapján a következő hetekben sem lehet oda beköltözni. A Dugonics utca 11-ből költöző család nyilatkozata szerint rosszabb lakást találtak a Fecske utcában, mint amiben jelenleg élnek.

Ez lenne Pikó Andrásék ajánlata?
Íme a Pikó vezette Józsefvárosi Önkormányzat ajánlata – egy lakhatatlan ingatlan. A Fecske utcai lakás egy építkezés mellett zajlik. Fotó: beküldött

Így segítik Pikó Andrásék a lakosokat

Régóta húzódik a Dugonics utca 11-ben lakó család átköltöztetése. A négytagú család 29 négyzetméteren lakik, autista gyermekük egészségére káros hatással van a ház melletti építkezés. A szeptember végi testületi ülésen első napirendi pontként tárgyalták az állami kisajátításokban érintett épületekkel kapcsolatos döntést, megszavazták Pikóék ajánlatát.

A Dugonics utca 11-ben élő család a héten kapott volna lehetőséget egy Fecske utcai lakás megtekintésére, viszont a megtekintést elhalasztották. A lakók beszámolója alapján nem kaptak egyértelmű tájékoztatást arról, hogy a megadott címen található lakás nincs felújítva. A lakók fotóin is látszik, hogy a szóban forgó lakás jó ideig nem is lesz lakható. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a józsefvárosiak csak akkor kaphatnak tényleges megoldást, ha megvárják az állam ajánlatát.

Keddi napon (október 7-én) kellett volna menjünk, végül jövő hétre halasztották az ingatlan bemutatását arra hivatkozva, hogy el vannak csúszva a bemutatásokkal. Mondhatták volna azt is, hogy nincs kész a lakás. A tervrajzon nyílászáró cseréjét mutatták, viszont azok a nyílászárók nem újak, csak át vannak festve. Ferdén is van betéve, a vizes blokknál pedig nem csempe van, hanem csempe matrica. A téglák azért vannak oda helyezve, mert olyan nagy a lépcső, hogy nem lehet rajta átlépni. A fűtés sincs megcsinálva, se villany, se kapcsoló nincsen. Nem tudom, hogy akarták ezt két hét alatt megcsinálni, ez fizikai képtelenség 

– nyilatkozta lapunknak Kirov Klára, a Dugonics utca 11 lakója. Klára értesülései szerint a lakás egy nem lakhatási célra használható helyiségből és egy lakásból lett összevonva. 

Téglákkal egyenlítik ki a lépcsők közötti magasságkülönbséget. Fotó: beküldött

A ház mellett jelenleg is építkezés zajlik. A családban van autista gyermek is, akinek egészségi állapotára veszélyes hatással vannak a hangos zajok, ráadásul a lakás egyik fala közvetlenül az építkezéshez esik. A képeken a lakás körüli aládúcolást is látni. Mikor a család szemlén volt, az egyik szomszéd arról tájékoztatta őket, hogy ha nem lenne aládúcolva, az egész ház összeomlana. 

Én ilyen helyre biztos nem megyek, főleg nem egy autistával. Ez a ház lakhatatlan. Ahol most élünk, az jobb hely, mint amit mutatni akartak. 

– folytatja Klára. 

A szomszédságban építkezés zajlik. Fotó: beküldött

Ilyen állapotban van a Fecske utcai lakás

fotóma, 11:22

 

 

