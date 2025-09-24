"Nem tudtak megverni minket; összezártunk és mentünk tovább" – Kozma Lajos büszke a józsefvárosiakra és a győzelemre

Elsöprő siker volt a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjének megválasztása az időközi választáson; Kozma Lajos leendő önkormányzati képviselő több mint 52 százalékkal nyerte meg a választást. Kozma a Fidesz politikusa, és Józsefvárosért elsősorban a kerület lakosaként szállt versenybe a többi képviselőjelölttel. Az összetartozás egyértelműen látszik a kerületben, Kozmának az utcán többen is gratulálnak a győzelemhez. A társasházkezelőként és hamarosan képviselőként tevékenykedő Kozma Lajos élete minden szálon Józsefvároshoz kötődik.

Kozma Lajos elsöprő sikerrel nyerte meg az időközi választást Józsefvárosban Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Kozma Lajos a józsefvárosiakkal osztozik győzelmén

A stábbal gyors ünneplés volt a szeptember 21-i időközi választás után. Kozma Lajos, bár számított a győzelemre, a csapatával együtt az utolsó pillanatig keményen dolgozott. Szerencséjük volt a józsefvárosiaknak, hiszen egy olyan képviselőjelölt volt köztük, aki ezer szálon kötődik a kerülethez.

Büszke vagyok rájuk, igazi józsefvárosi csapat voltunk és meg is maradtunk, folytatjuk a munkát. Biztosak voltunk benne, hogy nyerünk, olyan szeretettel és bizalommal fogadtak minket a körzetben

– nyilatkozta lapunknak Kozma Lajos. Kitért a kerületet érintő problémákra is. Társasházkezelőként több, mint 20 társasház gondját viseli, naponta felveszi a küzdelmet a garázdálkodó drogosokkal és csövesekkel. Épp a napokban vitt el a rendőrség Lajos bejelentésére egy drogelosztó autót, de számos alkalommal tessékel ki törvényes keretek között drogosokat társasházakból. Nagy segítségére van a kerületi lakosokból szerveződött Kemény Dió nevű csoport is.

Politikusként a következő problémákat szeretné megoldani;

Kisajátítási probléma megoldása a Diószegi utca 18 és a Dugonics utca 11 körül; Az állam emberségesebb, korrektebb ajánlatot adott a lakosoknak, mint Józsefváros önkormányzata

Drogkérdés; véleménye szerint az eladást kell megszüntetni, hogy a probléma gyökerét megoldják

Hajléktalankérdés; felzárkóztatná a hajléktalanokat a többségi társadalomhoz

Utca takarítása; az eddig felsorolt problémákból fakadóan a köztisztaság is romlott, a gépesített megoldás mellett a kukák visszaszerelésén is dolgozna

Közterület-felügyelet; úgy gondolja, megoldás lenne a kamerarendszer felállítása, rendőrök megbecsültsége ösztöndíjprogrammal, szolgálati lakással, hogy itt maradjanak a kerületben; emellett az állomány megduplázását is szorgalmazza

Társasházak támogatása, felújítás; a régi bérházak több, mint száz évesek, a panellakások is komoly felújításra szorulnak.

Mozgássérült rámpa felállítása; szeretné a testületi ülésen ezt is előterjeszteni

Kozma Lajosnak nem csupán közfeladata, hanem szívügye is Józsefváros rendbe tétele. A nyolcadik kerületben született, ott is keresztelték, a kerület orvosi rendelőjében fedezték fel épp időben a rákbetegségét, gyermekeit is Józsefvárosban keresztelték, még az urnahelye is ebben a kerületben van. Véleménye szerint így lehet a legjobban egy kerületért tenni; alulról szerveződve, lakosként, a helyieket ismerve.