RETRO RÁDIÓ

"Nem tudtak megverni minket; összezártunk és mentünk tovább" – Kozma Lajos büszke a józsefvárosiakra és a győzelemre

Az időközi választáson a Fidesz képviselőjelöltje nyerte el a választók bizalmát. Kozma Lajos igazi lokálpatrióta, aki minden szálon kötődik Józsefvároshoz

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.24. 05:00
Kozma Lajos VIII. kerület józsefváros

Elsöprő siker volt a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjének megválasztása az időközi választáson; Kozma Lajos leendő önkormányzati képviselő több mint 52 százalékkal nyerte meg a választást. Kozma a Fidesz politikusa, és Józsefvárosért elsősorban a kerület lakosaként szállt versenybe a többi képviselőjelölttel. Az összetartozás egyértelműen látszik a kerületben, Kozmának az utcán többen is gratulálnak a győzelemhez. A társasházkezelőként és hamarosan képviselőként tevékenykedő Kozma Lajos élete minden szálon Józsefvároshoz kötődik.

Kozma Lajos büszke a józsefvárosiakra
Kozma Lajos elsöprő sikerrel nyerte meg az időközi választást Józsefvárosban Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Kozma Lajos a józsefvárosiakkal osztozik győzelmén

A stábbal gyors ünneplés volt a szeptember 21-i időközi választás után. Kozma Lajos, bár számított a győzelemre, a csapatával együtt az utolsó pillanatig keményen dolgozott. Szerencséjük volt a józsefvárosiaknak, hiszen egy olyan képviselőjelölt volt köztük, aki ezer szálon kötődik a kerülethez.

Büszke vagyok rájuk, igazi józsefvárosi csapat voltunk és meg is maradtunk, folytatjuk a munkát. Biztosak voltunk benne, hogy nyerünk, olyan szeretettel és bizalommal fogadtak minket a körzetben

– nyilatkozta lapunknak Kozma Lajos. Kitért a kerületet érintő problémákra is. Társasházkezelőként több, mint 20 társasház gondját viseli, naponta felveszi a küzdelmet a garázdálkodó drogosokkal és csövesekkel. Épp a napokban vitt el a rendőrség Lajos bejelentésére egy drogelosztó autót, de számos alkalommal tessékel ki törvényes keretek között drogosokat társasházakból. Nagy segítségére van a kerületi lakosokból szerveződött Kemény Dió nevű csoport is.

 Politikusként a következő problémákat szeretné megoldani;

  • Kisajátítási probléma megoldása a Diószegi utca 18 és a Dugonics utca 11 körül; Az állam emberségesebb, korrektebb ajánlatot adott a lakosoknak, mint Józsefváros önkormányzata
  • Drogkérdés; véleménye szerint az eladást kell megszüntetni, hogy a probléma gyökerét megoldják
  • Hajléktalankérdés; felzárkóztatná a hajléktalanokat a többségi társadalomhoz
  • Utca takarítása; az eddig felsorolt problémákból fakadóan a köztisztaság is romlott, a gépesített megoldás mellett a kukák visszaszerelésén is dolgozna
  • Közterület-felügyelet; úgy gondolja, megoldás lenne a kamerarendszer felállítása, rendőrök megbecsültsége ösztöndíjprogrammal, szolgálati lakással, hogy itt maradjanak a kerületben; emellett az állomány megduplázását is szorgalmazza
  • Társasházak támogatása, felújítás; a régi bérházak több, mint száz évesek, a panellakások is komoly felújításra szorulnak.
  • Mozgássérült rámpa felállítása; szeretné a testületi ülésen ezt is előterjeszteni

Kozma Lajosnak nem csupán közfeladata, hanem szívügye is Józsefváros rendbe tétele. A nyolcadik kerületben született, ott is keresztelték, a kerület orvosi rendelőjében fedezték fel épp időben a rákbetegségét, gyermekeit is Józsefvárosban keresztelték, még az urnahelye is ebben a kerületben van. Véleménye szerint így lehet a legjobban egy kerületért tenni; alulról szerveződve, lakosként, a helyieket ismerve.

Méltatlannak érzi, hogy a kerület baloldali vezetése sokszor hergeléssel, a lakosok semmibe vételével viszonyul a józsefvárosiakhoz. Korábban a baloldaliak azzal is megvádolták őt, hogy fizeti a lakosokat azért, hogy rá szavazzanak.

Ez a vád minden valóságot nélkülöző rágalom, a baloldal trükként bedobja rendszeresen a választások előtt. Több szempontból felháborító, legfőképpen azért, mert a józsefvárosi embereket is lenézik azzal, hogy szerintük ők megvásárolhatóak. Valójában jó a közösség, becsületesek, egyenesek. Gyönyörű élettörténetek is vannak, ez egy óriási, színes közösség. Ők is megadták a bizalmat, köztük olyanok is, akik
gyermekkorom óta ismernek. Tudják, hogy én tíz év múlva is itt leszek

– fogalmazott Kozma Lajos. A képviselő helyismerete, tevékeny élete és a kerületiekkel való kapcsolata mind azt sugallják, hogy az időközi választás pozitív változást hozhat a kerületben.

Józsefvárosban kritikán aluli a jelenlegi városvezetés. Emiatt azon dolgozunk, hogy kikényszerítsük Pikó András polgármesterékből, hogy végre ők is dolgozzanak. Tiszteljék meg a józsefvárosiakat azzal, hogy vissza adják a tiszta utcákat, megoldják az ellátatlan hajléktalanok problémáját, javítsanak a közbiztonságon és fejlesszék a kerületet legalább olyan mértékben, ahogy ezt tette Kocsis Máté és Sára Botond korábban

– zárja gondolatait Kozma Lajos. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu