"Nem tudtak megverni minket; összezártunk és mentünk tovább" – Kozma Lajos büszke a józsefvárosiakra és a győzelemre

Az időközi választáson a Fidesz képviselőjelöltje nyerte el a választók bizalmát. Kozma Lajos igazi lokálpatrióta, aki minden szálon kötődik Józsefvároshoz
Elsöprő siker volt a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjének megválasztása az időközi választáson; Kozma Lajos leendő önkormányzati képviselő több mint 52 százalékkal nyerte meg a választást. Kozma a Fidesz politikusa, és Józsefvárosért elsősorban a kerület lakosaként szállt versenybe a többi képviselőjelölttel. Az összetartozás egyértelműen látszik a kerületben, Kozmának az utcán többen is gratulálnak a győzelemhez. A társasházkezelőként és hamarosan képviselőként tevékenykedő Kozma Lajos élete minden szálon Józsefvároshoz kötődik.
A stábbal gyors ünneplés volt a szeptember 21-i időközi választás után. Kozma Lajos, bár számított a győzelemre, a csapatával együtt az utolsó pillanatig keményen dolgozott. Szerencséjük volt a józsefvárosiaknak, hiszen egy olyan képviselőjelölt volt köztük, aki ezer szálon kötődik a kerülethez.
Büszke vagyok rájuk, igazi józsefvárosi csapat voltunk és meg is maradtunk, folytatjuk a munkát. Biztosak voltunk benne, hogy nyerünk, olyan szeretettel és bizalommal fogadtak minket a körzetben
– nyilatkozta lapunknak Kozma Lajos. Kitért a kerületet érintő problémákra is. Társasházkezelőként több, mint 20 társasház gondját viseli, naponta felveszi a küzdelmet a garázdálkodó drogosokkal és csövesekkel. Épp a napokban vitt el a rendőrség Lajos bejelentésére egy drogelosztó autót, de számos alkalommal tessékel ki törvényes keretek között drogosokat társasházakból. Nagy segítségére van a kerületi lakosokból szerveződött Kemény Dió nevű csoport is.
Politikusként a következő problémákat szeretné megoldani;
Kozma Lajosnak nem csupán közfeladata, hanem szívügye is Józsefváros rendbe tétele. A nyolcadik kerületben született, ott is keresztelték, a kerület orvosi rendelőjében fedezték fel épp időben a rákbetegségét, gyermekeit is Józsefvárosban keresztelték, még az urnahelye is ebben a kerületben van. Véleménye szerint így lehet a legjobban egy kerületért tenni; alulról szerveződve, lakosként, a helyieket ismerve.
Méltatlannak érzi, hogy a kerület baloldali vezetése sokszor hergeléssel, a lakosok semmibe vételével viszonyul a józsefvárosiakhoz. Korábban a baloldaliak azzal is megvádolták őt, hogy fizeti a lakosokat azért, hogy rá szavazzanak.
Ez a vád minden valóságot nélkülöző rágalom, a baloldal trükként bedobja rendszeresen a választások előtt. Több szempontból felháborító, legfőképpen azért, mert a józsefvárosi embereket is lenézik azzal, hogy szerintük ők megvásárolhatóak. Valójában jó a közösség, becsületesek, egyenesek. Gyönyörű élettörténetek is vannak, ez egy óriási, színes közösség. Ők is megadták a bizalmat, köztük olyanok is, akik
gyermekkorom óta ismernek. Tudják, hogy én tíz év múlva is itt leszek
– fogalmazott Kozma Lajos. A képviselő helyismerete, tevékeny élete és a kerületiekkel való kapcsolata mind azt sugallják, hogy az időközi választás pozitív változást hozhat a kerületben.
Józsefvárosban kritikán aluli a jelenlegi városvezetés. Emiatt azon dolgozunk, hogy kikényszerítsük Pikó András polgármesterékből, hogy végre ők is dolgozzanak. Tiszteljék meg a józsefvárosiakat azzal, hogy vissza adják a tiszta utcákat, megoldják az ellátatlan hajléktalanok problémáját, javítsanak a közbiztonságon és fejlesszék a kerületet legalább olyan mértékben, ahogy ezt tette Kocsis Máté és Sára Botond korábban
– zárja gondolatait Kozma Lajos.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.