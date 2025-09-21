RETRO RÁDIÓ

Győzött a Fidesz Józsefvárosban

A Fidesz–KDNP jelöltje, Kozma Lajos nyerte az időközi választást Józsefvárosban a 9-es választókerületben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.21. 20:33
Módosítva: 2025.09.21. 21:22
Józsefvárosban a 9-es választókerületben tartottak ma időközi választást, ahol Kozma Lajos a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte a választást.

Kozma Lajos
Kozma Lajos (Fidesz–KDNP) – Forrás: Kozma Lajos Facebook-oldala

Korábban a független Oláh József visszalépett, és arra kérte szimpatizánsait, hogy a Fidesz–KDNP jelöltjét, Kozma Lajost támogassák. A választók így három név közül dönthettek: 

Kozma Lajos (Fidesz–KDNP), Simon György (független) és dr. Balázs András (MKKP).

Ebből a hármas került ki győztesen a Fidesz–KDNP jelöltje, Kozma Lajos.

„Józsefváros győzött, a normalitás győzött, és egy közösség győzött. Úgy látom, hogy a Józsefvárosik látják, hogy az a program, amit mi meg szeretnénk valósítani, az az orvosság Józsefváros problémáira. Az emberek a nagy politikáról is véleményt mondtak. Mi elkezdjük újra építeni magunkat, megnyerjük a következő választást is, és bebizonyítjuk, az embereknek, hogy jó kezekben van az ország” - mondta a választás győztese Kozma Lajos a Metropolnak.

Józsefváros korábbi Fideszes polgármestere arról beszélt a Metropolnak, hogy Józsefvárosban a józan ész diadalmaskodott.

"A rend, biztonság programra szavazott az emberek többsége, ami azt mutatja, hogy az embereknek elegük van abból a városvezetésből, ami „a mindent lehet kategória”. A drog, a hajléktalanság jellemzi a városrészt, a városvezetés munkája nem érződik, elhanyagolják nem csak ezt a városrészt, hanem az egész kerületet. Ma ez ellen emelték fel a hangjukat az ott élők, és helyesen Kozma Lajost támogatták. Ő valóban egy nagy munkabírású ember, aki a rendért, és a nyugalomért fog dolgozni. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a választáson, azoknak is, akik nem Kozma Lajost támogatták, ők is sokkal jobban fognak járni Kozma Lajossal" – mondta el Sára Botond, Józsefváros korábbi polgármestere.

 Ferenczi Orsolya a Fidesz országgyűlési képviselője a győzelem után már a néhány hét múlva esedékes újabb választás fontosságáról is beszélt.

"Nagyon boldogok, és büszkék vagyunk, Kozma Lajos személyében egy fantasztikusan felkészült, izzig-vérig józsefvárosi politikus érkezik a józsefvárosi testületbe, és megerősödik a rend, a nyugalom programja. Az a legfontosabb, hogy a drog helyzetnek a megoldását, a közbiztonságot, a köztisztaságot sikerüljön előrébb vinni, Kozma Lajos személye erre garancia. Ne felejtsük el azonban, hogy egy újabb időközi választás is lesz itt Józsefvárosban, november 9-én, akkor ezek a programpontok ismét megerősíthetőek lesznek Pálovics Emese személyében, aki szintén a Fidesz-KDNP jelöltje" – mondta el a lapunknak Ferenczi Orsolya.

A józsefvárosiak nemcsak arról döntöttek, hogy ki képviseli az Orczy- és Losonci-negyedet a testületben, hanem arról is, hogy milyen irányba indul a kerület.

A VIII. kerület jelenlegi legnagyobb problémáját a drog és a drogosok jelentik. A hanyatlás Pikó András polgármestersége alatt indult el, mert liberális drogpolitikát folytatnak, és olyan intézkedéseket hoznak, amelyek nem a probléma felszámolását, hanem a drogosok helyzetének könnyítését szolgálják. Erre mondtak most nemet a emberek, és választották meg a Fidesz–KDNP jelöltjét.

 

