Ma eldől, hogy ki képviseli Józsefváros 9. választókerületét

Józsefvárosban vasárnap (2025-09.21) a 9-es választókerületben időközi választást tartanak. A kampány hajrájában meglepetés történt: a független Oláh József visszalépett, és arra kérte szimpatizánsait, hogy a Fidesz–KDNP jelöltjét, Kozma Lajost támogassák. A választók így három név közül dönthetnek ma:

Kozma Lajos (Fidesz–KDNP), Simon György (független) és dr. Balázs András (MKKP).

A józsefvárosiak ma nemcsak arról döntenek, ki képviseli az Orczy- és Losonci-negyedet a testületben, hanem arról is, hogy milyen irányba indul a kerület.

Az utóbbi időben teljesen lepusztult Józsefváros teljesen lepusztult, újra nyócker.

A kerület jelenlegi legnagyobb problémáját a drog és a drogosok jelentik. A 8. kerület hanyatlása Pikó András polgármestersége óta felgyorsult, mert liberális drogpolitikát folytatnak, és olyan intézkedéseket hoznak, amelyek nem a probléma felszámolását, hanem a drogosok helyzetének könnyítését szolgálják. A „Kék Pont” visszahozatala is ilyen lépés volt.

A társasházkezelőből lett jelölt saját tapasztalatból ismeri a kerület problémáit, és rendszerszintű megoldást ígér a droghelyzetre. A józsefvárosi időközi választáson induló Kozma Lajos szerint elég volt a drogból és a bizonytalankodó drogpolitikából.

A mindennapokban ez kézzelfogható: berúgják a társasházak kapuit, a lépcsőházakba költöznek be, közös helyiségekben élnek, árulják a kábítószert, és köztéri vécéként használják a parkokat, utcákat.

Kozma Lajos személyében egy olyan jelöltet állított a Fidesz-KDNP, aki a leghatározottabban fellép a probléma ellen

– mondta Ferencz Orsolya, a kerület országgyűlési képviselője.

Kozma Lajos, a Fidesz-KDNP jelöltje a Metropolnak elmondta: lakóként és társasházkezelőként nap mint nap látja, milyen pusztítást végez a drog.

Beszivárognak a házakba, drogot árulnak, és tönkreteszik a közösségi tereinket. Ez szervezett, rendszerszerű választ igényel

– hangsúlyozta.

Kozma Lajos (Fidesz-KDNP) forrás: Kozma Lajos Facebook-oldala

Szerinte a megoldás kulcsa az együttműködés:

Polgárőrségre, rendőrségre, közterület-felügyeletre egyaránt szükség van. Több közterület-felügyelő kell, erősebb együttműködés a rendőrséggel, valamint a térfigyelő kamera-rendszer bővítése. Csak így lehet visszaszorítani ezt a pusztító jelenséget.

– magyarázta.