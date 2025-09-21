RETRO RÁDIÓ

Ma eldől, hogy ki képviseli Józsefváros 9. választókerületét

Három jelölt maradt a ringben, a tét a drog és a közbiztonság ügye.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.21. 05:00
józsefváros Kozma Lajos választás Fidesz

Józsefvárosban vasárnap (2025-09.21) a 9-es választókerületben  időközi választást tartanak.  A kampány hajrájában meglepetés történt: a független Oláh József visszalépett, és arra kérte szimpatizánsait, hogy a Fidesz–KDNP jelöltjét, Kozma Lajost támogassák. A választók így három név közül dönthetnek ma: 

Kozma Lajos (Fidesz–KDNP), Simon György (független) és dr. Balázs András (MKKP).

A józsefvárosiak ma nemcsak arról döntenek, ki képviseli az Orczy- és Losonci-negyedet a testületben, hanem arról is, hogy milyen irányba indul a kerület.

Az utóbbi időben teljesen lepusztult Józsefváros teljesen lepusztult, újra nyócker.

A kerület jelenlegi legnagyobb problémáját a drog és a drogosok jelentik.  A  8. kerület hanyatlása Pikó András polgármestersége óta felgyorsult, mert liberális drogpolitikát folytatnak, és olyan intézkedéseket hoznak, amelyek nem a probléma felszámolását, hanem a drogosok helyzetének könnyítését szolgálják. A „Kék Pont” visszahozatala is ilyen lépés volt.

A társasházkezelőből lett jelölt saját tapasztalatból ismeri a kerület problémáit, és rendszerszintű megoldást ígér a droghelyzetre. A józsefvárosi időközi választáson induló Kozma Lajos szerint elég volt a drogból és a bizonytalankodó drogpolitikából.

A mindennapokban ez kézzelfogható: berúgják a társasházak kapuit, a lépcsőházakba költöznek be, közös helyiségekben élnek, árulják a kábítószert, és köztéri vécéként használják a parkokat, utcákat.

Kozma Lajos személyében egy olyan jelöltet állított a Fidesz-KDNP, aki a leghatározottabban fellép a probléma ellen

– mondta Ferencz Orsolya, a kerület országgyűlési képviselője.

Kozma Lajos, a Fidesz-KDNP  jelöltje a Metropolnak elmondta: lakóként és társasházkezelőként nap mint nap látja, milyen pusztítást végez a drog.

Beszivárognak a házakba, drogot árulnak, és tönkreteszik a közösségi tereinket. Ez szervezett, rendszerszerű választ igényel

– hangsúlyozta.

Kozma Lajos (Fidesz-KDNP) forrás: Kozma Lajos Facebook-oldala

Szerinte a megoldás kulcsa az együttműködés: 

Polgárőrségre, rendőrségre, közterület-felügyeletre egyaránt szükség van. Több közterület-felügyelő kell, erősebb együttműködés a rendőrséggel, valamint a térfigyelő kamera-rendszer bővítése. Csak így lehet visszaszorítani ezt a pusztító jelenséget.

magyarázta.

Kozma Lajos továbbá  kijelentette:

A drog bomlasztja a társadalmat, tönkreteszi a kerületet. Ettől bármi áron meg kell szabadulni.

A jelölt csatlakozott a Drogellenes Digitális Polgári Körhöz is és drogtesztnek is alávetette magát. Riválisait is erre kérte, de csak egy jelölt vetette alá magát a tesztnek rajta kivül.

Kozma Lajos (Fidesz–KDNP)

  • Józsefvárosi lakos, társasházkezelő
  • Programja középpontjában a rend, közbiztonság és a droghelyzet felszámolása áll
  • Kritizálja Pikó András polgármester „liberális drogpolitikáját” és a tűcsere-, belövőszoba-terveket
  • Drogtesztet vállalt, ezzel is jelezve: határozott drogellenes fellépést ígér
  • A kamerarendszer bővítését, a közterület-felügyelők és a polgárőrség megerősítését sürget

A kampány utolsó hete tele volt meglepetésekkel, váratlan fordulatokkal. 

Oláh József, aki eredetileg függetlenként indult volna, szerdán közölte: nem lát esélyt érdemi változásra a jelenlegi politikai közegben. Bár hangsúlyozta, hogy 32 éve Józsefvárosban él és pontosan ismeri a helyiek gondjait, úgy döntött, inkább civil szervezeti munkájával segíti tovább a családokat. Szavazóit arra kérte, hogy támogassák Kozma Lajost, akit „tisztességes, szavát tartó embernek” nevezett.

De nem ez volt az egyetlen fordulat. Kiderült, Balázs András, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt jelöltje nőbántalmazó. A józsefvárosi jelöltről a hírt állásfoglalásában a MOME, Balázs korábbi munkáltatója sem cáfolta, sőt, az etikai vizsgálatot is megerősítette a Hír TV kérdésére.

 A hírt sem a jelölt, sem az őt támogató politikusok nem cáfolták. Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő szerint az ügy rendkívül aggasztó. Emlékeztetett: Balázs András nemcsak a kétfarkú kutyapárt (MKKP) színeiben indul Józsefvárosban, de Pikó András és Jámbor András is nyíltan támogatja őt.

A Fidesz–KDNP jelöltjét is megkérdeztük az ügyről, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az ügy nemcsak Balázsról  Andrásról szól, hanem azokról is, akik mögé álltak.

 Ha ez a vád igaz, akkor Pikó Andrásékat is minősíti, hogy egy ilyen jelölt mellé álltak. A polgármesternek mindenképpen reagálnia kell ezek után, és el kell mondania azt, ha minderről tudott, vagy magyarázatot kell adnia arra, miért nem kéri az ügy tisztázását Balázstól. El kell mondania a szavazóknak, hogy továbbra is fenntartja-e a támogatását.

Kozma  reményét fejezte ki, hogy szeptember 21-én a választók „a normalitás mellé állnak, és józan ítélőképességük szerint döntenek”.


 


 

 

