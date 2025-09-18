RETRO RÁDIÓ

Három jelölt maradt a józsefvárosi időközin - Oláh József visszalépett a fideszes Kozma Lajos javára

Meglepetés a nyolcadik kerület 9-es választókerületében az időközi kampány hajrájában: már csak három jelölt maradt, miután a független jelölt visszalépett. Oláh József szerda délután jelentette be visszalépését, szavazóit a Fidesz-KDNP indulója, Kozma Lajos támogatására bíztatta.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.18. 12:58
Fidesz-KDNP józsefvárosi Kozma Lajos Oláh József kampány

Oláh József  váratlanul jelentette be döntését, alig pár nappal a választás előtt. Időközi önkormányzati választást tartanak szeptember 21-én Józsefváros 9-es számú választókerületében, amely a Kálvária tér és a Muzsikus cigányok parkja környékét foglalja magába. Eredetileg négyen indultak volna a mandátumért, de a független jelölt, Oláh József váratlanul bejelentette: visszalép a versenytől.

Oláh József
Oláh József független jelölt visszalépett Illusztráció / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Oláh közösségi oldalán kifejtette, hogy bár 32 éve a kerületben él és pontosan ismeri a helyiek mindennapi gondjait, a politikai közegben nem lát esélyt érdemi változásra. Mint írta, inkább civil szervezeti munkával kíván segíteni a családoknak. 

Ezekkel az emberekkel, akik most a képviselő-testületben ülnek, nem lehet valódi változást elérni

– fogalmazott.

A politikus hozzátette: a jobboldali értékrendje nem változott. Azt kérte szimpatizánsaitól, hogy szeptember 21-én a Fidesz–KDNP jelöltjét, Kozma Lajost támogassák, akit „tisztességes, szavát tartó embernek” nevezett.
 

Kozma Lajos a visszalépés hírére lapunknak úgy reagált:

 Tiszteletben tartom a döntését, sőt, úgy gondolom, jól döntött. Most ennek a közösségnek arra van szüksége, hogy valós tájékoztatást kapjanak, ne hitegetést.

Az időközi választáson így három jelölt maradt ringben: a volt DK-s Simon György, a kutyapártos Balázs András, valamint a Fidesz–KDNP rendpárti jelöltje, Kozma Lajos. A tét, hogy ki képviselheti a következő években az Orczy- és Losonci negyed lakóit a józsefvárosi képviselő-testületben.

Mint azt a Metropol megírta, a  társasházkezelőből lett jelölt saját tapasztalatból ismeri a kerület problémáit, és rendszerszintű megoldást ígér a droghelyzetre.

A kerület hanyatlása Pikó András polgármestersége óta felgyorsult, mert liberális drogpolitikát folytatnak, és olyan intézkedéseket hoznak, amelyek nem a probléma felszámolását, hanem a drogosok helyzetének könnyítését szolgálják. A „Kék Pont” visszahozatala is ilyen lépés volt.

Mint ismeretes, Pikó a drogliberalizációért küzdő Sárosi Pétert nevezte ki a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (JKEF) elnökének. A TASZ-ból jól ismert Sárosi pedig támogatná a tűcserét és a belövőszobákat is. 

Ferencz Orsolya hangsúlyozta: a drog visszaszorítása minden józsefvárosi érdeke. A Fidesz-KDNP jelöltje példamutatóan drogtesztet is vállalt, amely negatív lett, ellentétben több ellenjelölttel, akik nem vállalták a vizsgálatot.


 

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu