Három jelölt maradt a józsefvárosi időközin - Oláh József visszalépett a fideszes Kozma Lajos javára

Meglepetés a nyolcadik kerület 9-es választókerületében az időközi kampány hajrájában: már csak három jelölt maradt, miután a független jelölt visszalépett. Oláh József szerda délután jelentette be visszalépését, szavazóit a Fidesz-KDNP indulója, Kozma Lajos támogatására bíztatta.
Oláh József váratlanul jelentette be döntését, alig pár nappal a választás előtt. Időközi önkormányzati választást tartanak szeptember 21-én Józsefváros 9-es számú választókerületében, amely a Kálvária tér és a Muzsikus cigányok parkja környékét foglalja magába. Eredetileg négyen indultak volna a mandátumért, de a független jelölt, Oláh József váratlanul bejelentette: visszalép a versenytől.
Oláh közösségi oldalán kifejtette, hogy bár 32 éve a kerületben él és pontosan ismeri a helyiek mindennapi gondjait, a politikai közegben nem lát esélyt érdemi változásra. Mint írta, inkább civil szervezeti munkával kíván segíteni a családoknak.
Ezekkel az emberekkel, akik most a képviselő-testületben ülnek, nem lehet valódi változást elérni
– fogalmazott.
A politikus hozzátette: a jobboldali értékrendje nem változott. Azt kérte szimpatizánsaitól, hogy szeptember 21-én a Fidesz–KDNP jelöltjét, Kozma Lajost támogassák, akit „tisztességes, szavát tartó embernek” nevezett.
Kozma Lajos a visszalépés hírére lapunknak úgy reagált:
Tiszteletben tartom a döntését, sőt, úgy gondolom, jól döntött. Most ennek a közösségnek arra van szüksége, hogy valós tájékoztatást kapjanak, ne hitegetést.
Az időközi választáson így három jelölt maradt ringben: a volt DK-s Simon György, a kutyapártos Balázs András, valamint a Fidesz–KDNP rendpárti jelöltje, Kozma Lajos. A tét, hogy ki képviselheti a következő években az Orczy- és Losonci negyed lakóit a józsefvárosi képviselő-testületben.
Mint azt a Metropol megírta, a társasházkezelőből lett jelölt saját tapasztalatból ismeri a kerület problémáit, és rendszerszintű megoldást ígér a droghelyzetre.
A kerület hanyatlása Pikó András polgármestersége óta felgyorsult, mert liberális drogpolitikát folytatnak, és olyan intézkedéseket hoznak, amelyek nem a probléma felszámolását, hanem a drogosok helyzetének könnyítését szolgálják. A „Kék Pont” visszahozatala is ilyen lépés volt.
Mint ismeretes, Pikó a drogliberalizációért küzdő Sárosi Pétert nevezte ki a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (JKEF) elnökének. A TASZ-ból jól ismert Sárosi pedig támogatná a tűcserét és a belövőszobákat is.
Ferencz Orsolya hangsúlyozta: a drog visszaszorítása minden józsefvárosi érdeke. A Fidesz-KDNP jelöltje példamutatóan drogtesztet is vállalt, amely negatív lett, ellentétben több ellenjelölttel, akik nem vállalták a vizsgálatot.
