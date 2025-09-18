Három jelölt maradt a józsefvárosi időközin - Oláh József visszalépett a fideszes Kozma Lajos javára

Oláh József váratlanul jelentette be döntését, alig pár nappal a választás előtt. Időközi önkormányzati választást tartanak szeptember 21-én Józsefváros 9-es számú választókerületében, amely a Kálvária tér és a Muzsikus cigányok parkja környékét foglalja magába. Eredetileg négyen indultak volna a mandátumért, de a független jelölt, Oláh József váratlanul bejelentette: visszalép a versenytől.

Oláh József független jelölt visszalépett Illusztráció / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Oláh közösségi oldalán kifejtette, hogy bár 32 éve a kerületben él és pontosan ismeri a helyiek mindennapi gondjait, a politikai közegben nem lát esélyt érdemi változásra. Mint írta, inkább civil szervezeti munkával kíván segíteni a családoknak.

Ezekkel az emberekkel, akik most a képviselő-testületben ülnek, nem lehet valódi változást elérni

– fogalmazott.

A politikus hozzátette: a jobboldali értékrendje nem változott. Azt kérte szimpatizánsaitól, hogy szeptember 21-én a Fidesz–KDNP jelöltjét, Kozma Lajost támogassák, akit „tisztességes, szavát tartó embernek” nevezett.



Kozma Lajos a visszalépés hírére lapunknak úgy reagált:

Tiszteletben tartom a döntését, sőt, úgy gondolom, jól döntött. Most ennek a közösségnek arra van szüksége, hogy valós tájékoztatást kapjanak, ne hitegetést.

Az időközi választáson így három jelölt maradt ringben: a volt DK-s Simon György, a kutyapártos Balázs András, valamint a Fidesz–KDNP rendpárti jelöltje, Kozma Lajos. A tét, hogy ki képviselheti a következő években az Orczy- és Losonci negyed lakóit a józsefvárosi képviselő-testületben.

Mint azt a Metropol megírta, a társasházkezelőből lett jelölt saját tapasztalatból ismeri a kerület problémáit, és rendszerszintű megoldást ígér a droghelyzetre.

A kerület hanyatlása Pikó András polgármestersége óta felgyorsult, mert liberális drogpolitikát folytatnak, és olyan intézkedéseket hoznak, amelyek nem a probléma felszámolását, hanem a drogosok helyzetének könnyítését szolgálják. A „Kék Pont” visszahozatala is ilyen lépés volt.

Mint ismeretes, Pikó a drogliberalizációért küzdő Sárosi Pétert nevezte ki a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (JKEF) elnökének. A TASZ-ból jól ismert Sárosi pedig támogatná a tűcserét és a belövőszobákat is.