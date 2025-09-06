RETRO RÁDIÓ

Időközi választás Józsefvárosban: drogellenes fordulatot ígér a kormánypárti jelölt

A társasházkezelőből lett jelölt saját tapasztalatból ismeri a kerület problémáit, és rendszerszintű megoldást ígér a droghelyzetre. A józsefvárosi időközi választáson induló Kozma Lajos szerint elég volt a drogból és a bizonytalankodó drogpolitikából.

Szerző: Metropol
2025.09.06. 05:00
Fidesz-KDNP drogos Ferencz Orsolya Kozma Lajos drogpolitika Józsefváros

Józsefváros jelenlegi legnagyobb problémáját a drog és a drogosok jelentik – hangzott el a Kálvária téren tartott sajtótájékoztatón. A kerület hanyatlása Pikó András polgármestersége óta felgyorsult, mert liberális drogpolitikát folytatnak, és olyan intézkedéseket hoznak, amelyek nem a probléma felszámolását, hanem a drogosok helyzetének könnyítését szolgálják. A „Kék Pont” visszahozatala is ilyen lépés volt.

Józsefváros
Józsefvárosban a drog a legnagyobb probléma (Forrás: Mediaworks)


 A mindennapokban ez kézzelfogható: berúgják a társasházak kapuit, a lépcsőházakba költöznek be, közös helyiségekben élnek, árulják a kábítószert, és köztéri vécéként használják a parkokat, utcákat.

Kozma Lajos személyében egy olyan jelöltet állított a Fidesz-KDNP, aki a leghatározottabban fellép a probléma ellen

– mondta Ferencz Orsolya, a kerület országgyűlési képviselője.

FERENCZ Orsolya; KAPU Tibor
 Ferencz Orsolya jól ismeri a kerület problémáit Fotó: HUNOR

Elmondta:  2014 és 2019 között a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum vezetőjeként sikerült jelentősen visszaszorítani a kábítószer jelenlétét a kerületben. 

Egészségügyi, bűnmegelőzési és prevenciós munkacsoportok közös munkájának köszönhetően akkor sikerült rendet tenni. Ezt a munkát rontotta el Pikó András és csapata, akik a valódi rehabilitáció helyett olyan aktivistáknak adnak teret, mint Sárosi Péter.

Mint ismeretes, Pikó a drogliberalizációért küzdő Sárosi Pétert nevezte ki a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (JKEF) elnökének. A TASZ-ból jól ismert Sárosi pedig támogatná a tűcserét és a belövőszobákat is. 

Ferencz Orsolya hangsúlyozta: a drog visszaszorítása minden józsefvárosi érdeke. A Fidesz-KDNP jelöltje példamutatóan drogtesztet is vállalt, amely negatív lett, ellentétben több ellenjelölttel, akik nem vállalták a vizsgálatot.

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos arról beszélt, hogy a kerületben az elmúlt hónapokban személyesen is szembesült a súlyos helyzettel.

Felidézte azt az esetet, amikor Szentkirályi Alexandrával terepszemlén járt a kerületben és a Kálvária téren rögtön induláskor megjelent egy bácsi, aki a Teleki téren lakik és az ablakból rendszeresen látja a dílereket és a fogyasztókat. A bácsi este már nem mer lemenni és az unokáját sem meri leengedni a térre. Döbbenetes történeteket mondott el a jelen lévő politikusoknak: ég a tűz, ami felett melegítik a kanalat, egyik lány szúrja be a másikat, jön a díler kis táskával és osztja szét az árut.

Nem arról kellene híresnek lennie Józsefvárosnak, hogy itt könnyű droghoz jutni. Egy határozott és egyértelmű drogpolitika kell, nem pedig félmegoldások és bizonytalankodás

– fogalmazott.

Kozma Lajos, a Fidesz-KDNP  jelöltje a Metropolnak elmondta: lakóként és társasházkezelőként nap mint nap látja, milyen pusztítást végez a drog.

Fotó: Kozma János

Beszivárognak a házakba, drogot árulnak, és tönkreteszik a közösségi tereinket. Ez szervezett, rendszerszerű választ igényel

– hangsúlyozta.

Szerinte a megoldás kulcsa az együttműködés: 

Polgárőrségre, rendőrségre, közterület-felügyeletre egyaránt szükség van. Több közterület-felügyelő kell, erősebb együttműködés a rendőrséggel, valamint a térfigyelő kamera-rendszer bővítése. Csak így lehet visszaszorítani ezt a pusztító jelenséget.

magyarázta.

Kozma Lajos továbbá  kijelentette:

A drog bomlasztja a társadalmat, tönkreteszi a kerületet. Ettől bármi áron meg kell szabadulni.

A jelölt a rendezvényen bejelentette: csatlakozott a Drogellenes Digitális Polgári Körhöz is, ezzel is jelezve, hogy hosszú távon, közösségi összefogással képzeli el a megoldást.

A rendezvényen megjelent Jámbor András is, és megpróbálta elterelni a beszélgetést a kerület drogproblémáiról. A balos képviselő korábban a Parlamentben arról beszélt, hogy ő ismeri a kerületi dílereket, és a címlistájukat is tudja. Jámbor gyorsan mentegetőzni is kezdett, de a vita hevében elszólásnak tűnő mondat finoman szólva is furcsa volt. A mostani eseményen aztán a szélsőbalos politikus látta, hogy itt nem ér célt és a rendezvény vége előtt elment. Látszólag valami miatt nagyon zavarhatja Jámbort, hogy keményen fellép a drog ellen a Fidesz-KDNP a kerületben is.

 

