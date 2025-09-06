Időközi választás Józsefvárosban: drogellenes fordulatot ígér a kormánypárti jelölt

A társasházkezelőből lett jelölt saját tapasztalatból ismeri a kerület problémáit, és rendszerszintű megoldást ígér a droghelyzetre. A józsefvárosi időközi választáson induló Kozma Lajos szerint elég volt a drogból és a bizonytalankodó drogpolitikából.
Józsefváros jelenlegi legnagyobb problémáját a drog és a drogosok jelentik – hangzott el a Kálvária téren tartott sajtótájékoztatón. A kerület hanyatlása Pikó András polgármestersége óta felgyorsult, mert liberális drogpolitikát folytatnak, és olyan intézkedéseket hoznak, amelyek nem a probléma felszámolását, hanem a drogosok helyzetének könnyítését szolgálják. A „Kék Pont” visszahozatala is ilyen lépés volt.
A mindennapokban ez kézzelfogható: berúgják a társasházak kapuit, a lépcsőházakba költöznek be, közös helyiségekben élnek, árulják a kábítószert, és köztéri vécéként használják a parkokat, utcákat.
Kozma Lajos személyében egy olyan jelöltet állított a Fidesz-KDNP, aki a leghatározottabban fellép a probléma ellen
– mondta Ferencz Orsolya, a kerület országgyűlési képviselője.
Elmondta: 2014 és 2019 között a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum vezetőjeként sikerült jelentősen visszaszorítani a kábítószer jelenlétét a kerületben.
Egészségügyi, bűnmegelőzési és prevenciós munkacsoportok közös munkájának köszönhetően akkor sikerült rendet tenni. Ezt a munkát rontotta el Pikó András és csapata, akik a valódi rehabilitáció helyett olyan aktivistáknak adnak teret, mint Sárosi Péter.
Mint ismeretes, Pikó a drogliberalizációért küzdő Sárosi Pétert nevezte ki a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (JKEF) elnökének. A TASZ-ból jól ismert Sárosi pedig támogatná a tűcserét és a belövőszobákat is.
Ferencz Orsolya hangsúlyozta: a drog visszaszorítása minden józsefvárosi érdeke. A Fidesz-KDNP jelöltje példamutatóan drogtesztet is vállalt, amely negatív lett, ellentétben több ellenjelölttel, akik nem vállalták a vizsgálatot.
Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos arról beszélt, hogy a kerületben az elmúlt hónapokban személyesen is szembesült a súlyos helyzettel.
Felidézte azt az esetet, amikor Szentkirályi Alexandrával terepszemlén járt a kerületben és a Kálvária téren rögtön induláskor megjelent egy bácsi, aki a Teleki téren lakik és az ablakból rendszeresen látja a dílereket és a fogyasztókat. A bácsi este már nem mer lemenni és az unokáját sem meri leengedni a térre. Döbbenetes történeteket mondott el a jelen lévő politikusoknak: ég a tűz, ami felett melegítik a kanalat, egyik lány szúrja be a másikat, jön a díler kis táskával és osztja szét az árut.
Nem arról kellene híresnek lennie Józsefvárosnak, hogy itt könnyű droghoz jutni. Egy határozott és egyértelmű drogpolitika kell, nem pedig félmegoldások és bizonytalankodás
– fogalmazott.
Kozma Lajos, a Fidesz-KDNP jelöltje a Metropolnak elmondta: lakóként és társasházkezelőként nap mint nap látja, milyen pusztítást végez a drog.
Beszivárognak a házakba, drogot árulnak, és tönkreteszik a közösségi tereinket. Ez szervezett, rendszerszerű választ igényel
– hangsúlyozta.
Szerinte a megoldás kulcsa az együttműködés:
Polgárőrségre, rendőrségre, közterület-felügyeletre egyaránt szükség van. Több közterület-felügyelő kell, erősebb együttműködés a rendőrséggel, valamint a térfigyelő kamera-rendszer bővítése. Csak így lehet visszaszorítani ezt a pusztító jelenséget.
– magyarázta.
Kozma Lajos továbbá kijelentette:
A drog bomlasztja a társadalmat, tönkreteszi a kerületet. Ettől bármi áron meg kell szabadulni.
A jelölt a rendezvényen bejelentette: csatlakozott a Drogellenes Digitális Polgári Körhöz is, ezzel is jelezve, hogy hosszú távon, közösségi összefogással képzeli el a megoldást.
A rendezvényen megjelent Jámbor András is, és megpróbálta elterelni a beszélgetést a kerület drogproblémáiról. A balos képviselő korábban a Parlamentben arról beszélt, hogy ő ismeri a kerületi dílereket, és a címlistájukat is tudja. Jámbor gyorsan mentegetőzni is kezdett, de a vita hevében elszólásnak tűnő mondat finoman szólva is furcsa volt. A mostani eseményen aztán a szélsőbalos politikus látta, hogy itt nem ér célt és a rendezvény vége előtt elment. Látszólag valami miatt nagyon zavarhatja Jámbort, hogy keményen fellép a drog ellen a Fidesz-KDNP a kerületben is.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.