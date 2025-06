Jámbor András megfutamodott, nem mer elindulni a választáson

Jámbor és Pikó András együtt riogatták a kerület lakóit, csakis a szavazatok begyűjtéséért. Fotó: Koszticsák Szilárd

Botrány: Kamuból riogattak 210 bérlőt

A botrány tavaly pattant ki, amikor az önkormányzati választások idején Pikó és Jámbor András a kormányra mutogatva vezetett meg 210 józsefvárosi bérlőt a Diószegi Sámuel utcában azzal, hogy az utcára kerülnek. Csak azért rémisztették meg indokolatlanul a bérlőket, hogy több szavazatot zsebeljenek be. Végül győzött is Pikó András az önkormányzati választáson.

Pikó és Jámbor ekkor már öt éve becsapta az embereket a nem létező bérlakás programjukkal. Ezzel vezették meg a Diószegi S. utcában élőket is. Azt mondták nekik, hogy nem kapnak az államtól hasonló vagy annál jobb állapotú lakást csereként, de majd ők megoldják ezt nekik a kerületi bérlakásállomány terhére. Akár még új lakások vásárlása is szóba került Jámborék részéről. Aztán eltelt egy év, és semmi sem történt. A 210 bérlő még mindig ugyanott lakik, Jámbor és Pikó egyetlen egy lakást sem ajánlott fel nekik, egyetlen egy családnak sem oldotta meg a józsefvárosi cserelakás. A lepukkant környék is ugyanolyan szlömös maradt. Ezt elégelte meg az állam és az NKE, ebben történt most előrelépés.