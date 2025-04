Minden képviselőnek van drogos címlistája? - Jámbor András beismerése sokkolta a Parlamentet

A drogosok és a drog téma központi szerepet kapott a Parlamentben szerdán, a drogellenes törvény részleteit vitatták meg. A vitán Józsefváros országgyűlési képviselői is felszólaltak: Ferencz Orsolya a drogellenes küzdelemben 2019 előtt elért józsefvárosi eredményekről beszélt, illetve arról, hogy Pikó vezetésével a baloldal hogy rontotta el az eredményeket, Jámbor András pedig arról, hogy ő ismeri a kerületi dílereket, és a címlistájukat is tudja.

Drogos címlistája van Jámbor Andrásnak Fotó: Metropol

Mint ismert a kormány zéró toleranciát hirdetett és hajtóvadászatot is indított a drogterjesztők ellen. Ennek érdekében az országgyűlés elé került egy a kábítószer előállításának, használatának, terjesztésének, népszerűsítésének tilalmával összefüggő törvényjavaslat, ami további szigorításokat tartalmaz.

Ferencz Orsolya, aki három cikluson keresztül volt önkormányzati képviselő Józsefvárosban és a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot is vezette a képviselőkhöz fordult támogatásért, a törvény megszavazásáért.

Kifejtette véleményét a liberális KÉK pontról is, illetve annak a romboló hatásiról. Elmondta, hogy annak nyomán elképesztő mennyiségű tű hevert a kerület utcáin. A 2014-től a vezetése alatt működő JKEF a kínálatcsökkentést vették elsődlegesnek, ahogyan azt a jelenlegi országos törvényjavaslat is tartalmazza. Kifejtette: segítséget nyújtottak a rendőrségnek kamera rendszer fejlesztéssel, anyagi lehetőségek biztosításával, és kihangsúlyozta, hogy akkor ott működött a józsefvárosi polgárőrség is, ami sokat segítette a rendőrség munkáját. Az elért eredményeket Pikó András vezetésével a baloldal tönkre tette a nyolcadik kerületben. Míg Ferencz Orsolya a zéró tolerancia mellett érvelt, Jámbor András meglepő dolgokat mondott. A vita hevében egy elszólásnak tűnő mondat is elhagyta a száját:

Az a képviselő, akinek nincs címlistája, hogy hol árulnak kábítószert, az nem végzi jól a dolgát.

A teremben pillanatokra dermedt csend lett, mire Jámbor gyorsan hozzátette: „a rendőrségnél is ott van ez a lista”.

A mentegetőzés ellenére a kérdés a levegőbe maradt: miért van díler listája Jámbornak és ha van, akkor miért nem tesz ellenük semmit?