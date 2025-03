„A drog rossz, okés?” - Még a South Parkban is jobban tudják, mint Karácsonyék: veszélyes a főváros drogstratégiája

Nem csak a fővárosi Fidesz bírálja a budapesti önkormányzat liberális drogstratégiáját.

A fővárosi drogstratégia az első olyan dokumentum az elmúlt 14 évben, amelyben a drogliberalizációért küzdő aktivisták ténykedése révbe ért

– hívta fel a figyelmet a Drogkutató Intézet. A szakemberek szerint nagyon veszélyes ez a stratégia, amit vissza kellene vonni. Nemcsak a tartalmát kritizálják, hanem a készítőit is. Ilyen például Sárosi Péter, aki egyébként a 444 drogszakembere is, és a saját bevallása szerint annak a TASZ-nak volt a drogpolitikai programvezetője, amelyről több esetben kiderült, hogy nemzetközi forrásokból igyekszik befolyásolni a magyar belpolitikát. A szintén TASZ-os Kardos Tamás is jegyzi ezt a dokumentumot. A csapat tagja az a Sokacz Anikó is, aki 2024-ig szocialista zuglói képviselő volt, Tóth Csaba és Horváth Csaba embere.