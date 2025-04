Zéró tolerancia: a dizájnerdrogok használata is bűncselekménynek minősülhet

Benyújtotta az új, drogellenes törvénycsomagot Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, mely a miniszterelnök által év elején megfogalmazott zéró tolerancia jegyében komoly változásokat tartalmaz.

Komoly változások szerepelnek a Horváth László kormánybiztos által benyújtott kábítószer elleni törvénytervezetben

A kábítószer elleni törvénytervezet szerint a jövőben nem csak a jogszabályban meghatározott listákon szereplő hagyományos kábítószerek, de a jogszabályban meghatározott listákon feltüntetett új, pszichoaktív anyagok is kábítószernek minősülnek.

A törvényjavaslat szerint a jövőben csak az élhet az elterelés lehetőségével, az is legfeljebb kétszer, aki felfedi a hatóságok előtt, hogy kitől és milyen körülmények között vette a kábítószert. Szintén jelentős változás a tervezetben, hogy a hatóságok egy évre is bezárathatják azokat az üzleteket, amelyeknek közük volt kábítószer-kereskedelemhez, a kábítószer készítésének elősegítéséhez vagy a tudatmódosító anyaggal való visszaéléshez. Ráadásul ezekre az üzletekre ki kell írni, hogy miért zárták be az adott szolgáltatót.

A törvénytervezet lehetőséget ad a rendőrségnek, hogy legfeljebb 72 órára letartóztassa az önmagát vagy mást veszélyeztető állapotban lévő vagy magatehetetlen személyt, ha az az érintett személy élete, testi épsége, egészsége vagy a közbiztonság megőrzése érdekében szükséges.

A kormánybiztos elmondta: az egy hónapja indult a kábítószer-bűnözés elleni hajtóvadászat hatására lényegesen kevesebb a forgalomban lévő kábítószer mennyisége, továbbá csökkent a fogyasztók és az új belépők száma is. A rendőrség 1300-nl is több esetben rendelt el büntetőeljárást, közel 150 kábítószer kereskedőt fogtak el, több ezer adag kábítószert és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le – írja a Magyar Nemzet.

„Az alaptörvény módosításával, a törvénycsomag elfogadásával, a folyamatos rendőri jelenléttel és széles társadalmi összefogással sikerre fogjuk vinni célunkat, ami nem lehet más, mint a kábítószer-kereskedelem felszámolása” – mondta Horváth László.