Mit tudunk a budapesti busztüzekről? A vizsgálat szerint felelőtlenség miatt történhettek a kigyulladások

A vizsgálat előtt csak találgatni lehetett, vajon hogyan fordulhatott elő, hogy pár napon belül négy jármű is ekkora kárt szenvedett. Eleinte néhányan az olajsár kigyulladására gyanakodtak. Budapest Főváros Kormányhivatala vizsgálatot is indított az ügyben, amelyből kiderült, hogy felelőtlenség állhat a BKV buszok kigyulladása mögött.

Így gyulladt a BKV busz a József Nádor tér közelében. Fotó: Facebook

Felelőtlenség okozhatta a BKV buszok kigyulladását

Aggasztó, hogy több tűzeset ilyen rövid időn belül követte egymást. Múlt szerdán az V. kerületi József Attila–Nádor utca kereszteződésében egy 16-os jelzésű busz gyulladt ki, amelyen négy ember utazott. A tűz átterjedt egy épület homlokzatára is. Csütörtökön két busz is kigyulladt, mindkettő a XII. kerületben. Az első a Németvölgyi úton, az Érdi úti iskola előtt, a másik pedig az Alkotás utcában. Szerencsére egyik esetben sem sérült meg senki.

A 7E jelzésű busz 17-én, vasárnap gyulladt ki. Ezen a héten, kedden pedig a 251A járat füstölt ki Budafokon. Szepesfalvy Anna fővárosi Fidesz képviselő felvételt is tett közzé az esetről. A baleset során ráadásul az ajtók se nyíltak ki, tíz percen át benn rekedtek az utasok.

A csütörtökön (augusztus 21) kiadott közleményben arról tájékoztatnak, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala azért rendelt el azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést, mert az utóbbi napokban több BKV autóbusz is kigyulladt, veszélyeztetve ezzel az utasok életét és biztonságát. A vizsgálat során döbbenetes eredményekre jutottak.

Rendkívül lesújtó volt, hogy az ő vizsgálatuk szerint csak a buszok 22%-a az, amely megfelelő műszaki állapotban volt. Több mint háromnegyedük esetében azt találták, hogy valamilyen szabálytalanság volt a buszok tekintetében. Több mint 20%-ra pedig azt mondták, hogy nem is közlekedhetnének, ezért ki is vonták őket a forgalomból.

- ismerteti az eredményeket Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakció vezetője. A vizsgálatra csak az érthető közfelháborodás után kerítettek sort.

Csak az óriási közfelháborodás után történt meg ez az ellenőrzés, mivel egymást követő napokon történt négy olyan eset, hogy egy busz kigyulladt vagy füstölgött. A vizsgálat során kiderült, hogy ezeket a problémákat a karbantartási munka hiánya okozta. Ijesztő, ha ma valaki felszáll egy buszra, nem érezheti magát biztonságban és az is, hogy ilyen esetek Budapesten megtörténhetnek. Ezért azonban a mai napig nem vállalja a felelősséget a BKV és a főpolgármester

- magyarázza Szentkirályi Alexandra. Nem csupán a járművek műszaki állapota, de az utasok és a budapestiek biztonsága miatt is aggasztó ez a helyzet.

Ha a Kormányhivatal nem végezte volna el ezt a vizsgálatot, nem is tudnánk, milyen veszélyeknek vagyunk kitéve. Hála Istennek a busztüzek során nem sérült meg senki. Ugyanakkor most már tudjuk: ha Budapesten buszra szállunk, az bármikor kigyulladhat alattunk.

A városvezetés persze nem vállalta a felelősséget. Intézkedés helyett Facebook posztokban próbálták arra fogni, hogy a kormány régi buszokat engedett az útra és nem gondoskodott az új járművek beszerzéséről. Mindezt úgy, hogy az egyik kigyulladt jármű tíz éves sincsen.

Egy csuklós busz kb. 100 millió forint, tehát Rákosrendező árából akár 500 buszt tudott volna venni a főváros. Talán nem egy olyan szeméttelepre kellett volna költeni a pénzt, amit utána nem tudnak fejleszteni sem. De említhetnénk a közbeszerzési ügyek kapcsán kirótt szabálytalansági bírságokat is, ami bőven fedezhetné a forgalomból kivont buszok újakkal pótlását. Ezen kívül bármilyen járműbeszerzés volt, abban segítségre kellett sietnie a kormánynak. Ne keverjük össze a két kérdést; az új buszok beszerzése az egy dolog, az pedig, hogy a most működő buszok végezhetnek-e szolgáltatást, az már más. Ha szabálytalanság történik, aminek az a következménye, hogy négy busszal van probléma, ott valaki hunyó, a Fővárosi Önkormányzatnak pedig nem másra kellene mutogatnia. Karácsony Gergely, a neki többséget adó Tisza párt és Vitézy Dávid irányítják a fővárost. Vállalják hát a felelősséget a városban történtekért, ne mással legyenek elfoglalva, ne a Pride-ra költsenek, miközben a karbantartási munkákat kispórolják!

- fogalmaz Szentkirályi Alexandra.