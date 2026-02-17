Szentkirályi Alexandra: ezért akarják Kijevből és Brüsszelből is leváltani Orbán Viktort
Zelenszkij műsorvezetője szerint Orbán Viktor az abszolút „gonosz” Ukrajnának.
Friss bejegyzéssel és videóval jelentkezett kedd reggel Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán. A budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője elmondta, mi a baja Ukrajnának Orbán Viktorral.
„Zelenszkij műsorvezetője szerint Orbán Viktor az abszolút «gonosz» Ukrajnának, mert nem akar leválni az orosz energiáról, a békét sürgeti, és nem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását. Na, pontosan ezért akarják Kijevből és Brüsszelből is leváltani, és a Tiszát hatalomra juttatni, akik ennek az ellenkezőjét tennék.” – írja Szentkirályi Alexandra. Majd így folytatja: „Búcsút inthetnénk a rezsivédelemnek, elvinnék a pénzünket Ukrajnába, behoznák az ukránokat az EU-ba, és tönkretennék a gazdaságunkat. Brüsszel és a nyugati háborúpárti vezetők ezt akarják, Magyar Péter pedig nem tudna nemet mondani nekik.”
Áprilisban a Fidesz a biztos választás!
– zárja szavait.
