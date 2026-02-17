Orbán Viktor: Madarat tolláról…
Magyar Péter az összes háborúpárti politikussal szelfizett.
„A hétvégén Orbán Viktort támadták Münchenben, mert nem küld pénzt Ukrajnába. Magyar Pétert is odarendelték, aki az összes háborúpárti politikussal szelfizett” – hallható a Magyarország miniszterelnöke által megosztott videóban.
Madarat tolláról…
– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videó mellé.
Nézd meg afelvételt!
