„Rámutatunk, kit és mit képvisel valójában azzal szemben, amit nekünk, magyaroknak vetít” - Képregényben mutatják meg Magyar Péter igazi arcát

Március 2-án érkezik a képregény.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 15:38
Magyar Péter Nemzeti Ellenállás Mozgalom képregény

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) bejelentette, hogy "Én, a kétarcú" címmel jelenik meg március 2-án egy képregény, amiben lerántják a leplet Magyar Péterről.

Fotó: Nemzeti Ellenállás Mozgalom

❗️ “Én, a kétarcú” címmel képregényt indítunk, amelyben az elmúlt 2 év történetein keresztül bemutatjuk Magyar Péter kétarcúságát! Rámutatunk, kit és mit képvisel valójában azzal szemben, amit nekünk, magyaroknak vetít, mi az, amit nem mondhatnak el, mert akkor megbuknak.

✅ Sajtótájékoztató megtartva, óriásplakátok kint, plakátautó a helyén, a képregény március 2-től a könyvesboltokban! Addig is, az előzetesért iratkozz fel itt: www.ketarc.hu

– olvasható a NEM közösségi oldalán.

