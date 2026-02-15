„Rámutatunk, kit és mit képvisel valójában azzal szemben, amit nekünk, magyaroknak vetít” - Képregényben mutatják meg Magyar Péter igazi arcát

“Én, a kétarcú” címmel képregényt indítunk, amelyben az elmúlt 2 év történetein keresztül bemutatjuk Magyar Péter kétarcúságát! Rámutatunk, kit és mit képvisel valójában azzal szemben, amit nekünk, magyaroknak vetít, mi az, amit nem mondhatnak el, mert akkor megbuknak.

Sajtótájékoztató megtartva, óriásplakátok kint, plakátautó a helyén, a képregény március 2-től a könyvesboltokban! Addig is, az előzetesért iratkozz fel itt: www.ketarc.hu