„Rámutatunk, kit és mit képvisel valójában azzal szemben, amit nekünk, magyaroknak vetít” - Képregényben mutatják meg Magyar Péter igazi arcát
Március 2-án érkezik a képregény.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) bejelentette, hogy "Én, a kétarcú" címmel jelenik meg március 2-án egy képregény, amiben lerántják a leplet Magyar Péterről.
“Én, a kétarcú” címmel képregényt indítunk, amelyben az elmúlt 2 év történetein keresztül bemutatjuk Magyar Péter kétarcúságát! Rámutatunk, kit és mit képvisel valójában azzal szemben, amit nekünk, magyaroknak vetít, mi az, amit nem mondhatnak el, mert akkor megbuknak.
Sajtótájékoztató megtartva, óriásplakátok kint, plakátautó a helyén, a képregény március 2-től a könyvesboltokban! Addig is, az előzetesért iratkozz fel itt: www.ketarc.hu
– olvasható a NEM közösségi oldalán.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre