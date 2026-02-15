RETRO RÁDIÓ

Nem akárhogy rántják le a leplet Magyar Péterről

Képregény leplezi le Magyar Pétert.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 14:27
Magyar Péter Nemzeti Ellenállás Mozgalom képregény

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) alapító tagja, Szűcs Gábor a közösségi oldalán jelentette be, hogy "Én, a kétarcú" címmel képregény indul, aminek az a célja, hogy bemutassa „a legkétarcúbb politikus”, Magyar Péter valódi arcát. A képregény március 2-től lesz kapható a könyvesboltokban – további részletek a videóban:

