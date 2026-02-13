Képregény indul Magyar Péterről "ÉN, A KÉTARCÚ" néven

Hamarosan "ÉN, A KÉTARCÚ" néven képregényt indít Magyar Péterről a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) - jelentette közösségi oldalán a szervezet - írja a Ripost.

"ÉN, A KÉTARCÚ" néven képregény indul Magyar Péterről!

A NEM elmondása szerint a képregényt Magyar Péter kétarcúsága inspirálta. Mint fogalmaztak, a Tisza Párt elnöke itthon kínosan ügyel arra, hogy a fontos témákban ne foglaljon állást, a kérdésekre mindig azt igyekszik válaszolni, amiről úgy gondolja, hogy hallani szeretnéd. Az arcodba mosolyog, mindenféle mesét és ígéretet elmond, aztán ezekről rendre kiderül, hogy semmi sem igaz belőlük. Eközben kint Brüsszelben rég lepaktált Ursula von der Leyennel és Manfred Weberrel. Támogatásukért cserébe pedig a képviselői felvették az ukrán zászlós pólót, megtapsolták Zelenszkijt, és aláírták a migrációs paktumot is.

"Magyar Péter lepaktált a globális nagytőkével, az energialobbival és a bankárokkal is. Kérésükre bankárt és energialobbistát is felvett a csapatába, akik egyből kikotyogták, hogy kitiltják az olcsó orosz olajat, és eltörlik a bankadót. Szóval ezek után egyértelművé vált számunkra, hogy Magyar Péter KÉTARCÚ. Neked azt hazudja, amit hallani szeretnél, hátad mögött meg lepaktál Brüsszellel és a multikkal"

- fogalmazott a közösségi oldalán közzétett közleményében a NEM.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom szerint hiába akarják eltitkolni Magyar Péter valódi történetét, ez nem fog menni, hiszen hamarosan képregény formájában mesélik el, milyen ember valójában."Ő A KÉTARCÚ!" - fogalmaztak.

A kiadvány március 2-tól kapható a boltokban.