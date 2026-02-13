RETRO RÁDIÓ

Magyar Péter ügyében feljelentést tettek drogbirtoklás miatt

Tényi István kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fordult a hatósághoz. Magyar Péter bevallotta, hogy egy drogos házibuliban járt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 14:58
A Fővárosi Nyomozó Ügyészségen Tényi István kábítószer birtoklásának gyanújával tett feljelentést azután, hogy a Tisza Párt elnöke csütörtökön megosztott Facebook-videójában beismerte: járt abban a lakásban, aminek egyik szobájáról napok óta fent van egy fotó egy honlapon – tudta meg a Magyar Nemzet. A fotó Radnai Márk, a Tisza alelnökének nevére mutató oldalon jelent meg. Azon egy felülről rögzített, fekete-fehér felvétel látható egy széttúrt ágyról, illetve az éjjeliszekrényen fehér por is felismerhető. Magyar Péter a közösségi oldalán ismerte be, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt a képen látható lakásban. 

Magyar Péter Fotó: Máté Krisztián / metropol

Az ingatlanban akkor több, számára ismeretlen személy tartózkodott, egy asztal körül ültek, amin alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. A Tisza elnöke azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobájába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel.

A drogos bulira egyébként alig másfél hónappal Magyar Péter elhíresült diszkóbotránya, az ötkertes dulakodás után került sor – a szórakozóhelyen a Tisza-vezető még a telefonját is elvette valakinek és a Dunába dobta. Magyar az akkori botrány után arról beszélt, hogy ő nem ilyen valójában, és azt mondta: többet nem fordul vele elő hasonló.

Az ügyben Menczer Tamás is megszólalt, aki szerint Magyar Péter kettős életet él, mást mutat a nyilvánosság előtt, és mást az éjszakában. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette: az ellenzéki politikus „kétarcú, hazug alak”.

 

