Szűcs Gábor: Az a cél, hogy az emberek ne a választás után jöjjenek rá, hogy mire készül a Tisza

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom a kampány elindítását Kecskeméten jelentette be, ahol Szűcs Gábor a sajtótájékoztatón ennek fontosságára hívta fel a figyelmet.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampányt indít a közelgő országgyűlési választások kapcsán. Erről tartott sajtótájékoztatót ma reggel Kecskeméten Szűcs Gábor, aki elmondta, mindannyian tudjuk, hogy Magyarországon négy hónap múlva választások lesznek, ahol elindul a Tisza Párt is, aminek az emberei már dolgoznak egy programon.

Elindult a Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampánya Kecskeméten, 2025. 12.06-án.

Fotó: MW / Markovics Gábor

A Tisza programjával kapcsolatban Szűcs elmondta, hogy Magyar Péterék nem akarják elárulni a választásokig mit tartalmaz pontosan a programjuk. Erről több emberük is beszélt, köztük Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági programírója, aki azt mondta, hogy most még nem szabad a részleteket elárulni. Emellett Tarr Zoltán is hasonló szavakkal élt, ugyanis a Tisza alelnöke és EP-képviselője úgy fogalmazott, hogy "nem mondhatok el mindent, mert akkor megbukunk".

Ezek miatt sokakban felmerült az a kérdés, hogy vajon miért nem beszélhetnek a tiszások a programjukról és mi lehet benne annyira durva, hogyha beszélnének, akkor szétkapnák őket vagy megbuknának?

– tette fel a kérdést Szűcs Gábor.

Azonban bárhogyan is próbálták tiltani és tagadni, végül a programjuk kiszivárgott, az Index pedig nyilvánosságra hozta azokat a terveket, amelyek brutális megszorító intézkedésekről szólnak.

Nézzük meg a legfontosabb részeit. Úgy gondolom, hogy ami minden családot érint és több mint 4,5 millió munkavállalót Magyarországon, az a személyi jövedelemadó kérdésének az átalakítása. Jelenleg 15%-os egykulcsos személyi jövedelemadó. Ezt ők megemelnék 15-22-33%-kal. Bruttó 416 ezer forinttól már 22%-os személyi jövedelemadót kéne fizetni

– fejtette ki a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagja, majd hozzátette, hogy a megszorító intézkedések egy átlagos jövedelemből élő magyar embernek ez azt jelentenék, hogy 234 ezer forintot vennének ki éves szinten a zsebéből.

Szűcs Gábor: "A társasági adóemelés hasonlóan húsba vágó, mint személyi jövedelemadó kérdése"

Fotó: MW / Markovics Gábor

Ezután arra hívta fel a figyelmet, hogy nemcsak a személyi jövedelemadót emelné meg a Tisza.

Itt van a társasági adó kérdése, ami jelenleg egységesen 9 százalék. Itt sávokat határoznának meg ugyanúgy progresszívan, mint a személyi jövedelemadónál. Kisvállalkozásokra 9 százalékos adóját, 13,5%-ra, közepes vállalkozásokra 18%-ra emelnék, a nagyvállalatoknál pedig ez 21 százalék lenne, és végül a multinacionális cégeknél 25%

– tette hozzá.