Szűcs Gábor: Az a cél, hogy az emberek ne a választás után jöjjenek rá, hogy mire készül a Tisza
Plakátkampány indul a közelgő országgyűlési választások kapcsán, amelynek célja a választók figyelmének felhívása a Tisza Párt programjával kapcsolatos állításokra.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom a kampány elindítását Kecskeméten jelentette be, ahol Szűcs Gábor a sajtótájékoztatón ennek fontosságára hívta fel a figyelmet.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampányt indít a közelgő országgyűlési választások kapcsán. Erről tartott sajtótájékoztatót ma reggel Kecskeméten Szűcs Gábor, aki elmondta, mindannyian tudjuk, hogy Magyarországon négy hónap múlva választások lesznek, ahol elindul a Tisza Párt is, aminek az emberei már dolgoznak egy programon.
A Tisza programjával kapcsolatban Szűcs elmondta, hogy Magyar Péterék nem akarják elárulni a választásokig mit tartalmaz pontosan a programjuk. Erről több emberük is beszélt, köztük Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági programírója, aki azt mondta, hogy most még nem szabad a részleteket elárulni. Emellett Tarr Zoltán is hasonló szavakkal élt, ugyanis a Tisza alelnöke és EP-képviselője úgy fogalmazott, hogy "nem mondhatok el mindent, mert akkor megbukunk".
Ezek miatt sokakban felmerült az a kérdés, hogy vajon miért nem beszélhetnek a tiszások a programjukról és mi lehet benne annyira durva, hogyha beszélnének, akkor szétkapnák őket vagy megbuknának?
– tette fel a kérdést Szűcs Gábor.
Azonban bárhogyan is próbálták tiltani és tagadni, végül a programjuk kiszivárgott, az Index pedig nyilvánosságra hozta azokat a terveket, amelyek brutális megszorító intézkedésekről szólnak.
Nézzük meg a legfontosabb részeit. Úgy gondolom, hogy ami minden családot érint és több mint 4,5 millió munkavállalót Magyarországon, az a személyi jövedelemadó kérdésének az átalakítása. Jelenleg 15%-os egykulcsos személyi jövedelemadó. Ezt ők megemelnék 15-22-33%-kal. Bruttó 416 ezer forinttól már 22%-os személyi jövedelemadót kéne fizetni
– fejtette ki a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagja, majd hozzátette, hogy a megszorító intézkedések egy átlagos jövedelemből élő magyar embernek ez azt jelentenék, hogy 234 ezer forintot vennének ki éves szinten a zsebéből.
Ezután arra hívta fel a figyelmet, hogy nemcsak a személyi jövedelemadót emelné meg a Tisza.
Itt van a társasági adó kérdése, ami jelenleg egységesen 9 százalék. Itt sávokat határoznának meg ugyanúgy progresszívan, mint a személyi jövedelemadónál. Kisvállalkozásokra 9 százalékos adóját, 13,5%-ra, közepes vállalkozásokra 18%-ra emelnék, a nagyvállalatoknál pedig ez 21 százalék lenne, és végül a multinacionális cégeknél 25%
– tette hozzá.
Mindez azért jelent hatalmas problémát, mert Magyarországon a legtöbben a kkv szektorban dolgoznak.
Ezeknek az embereknek bért kell fizetni és ha ezek bekövetkeznének, akkor a szolgáltatásaik és a termékeik árát emelnék, ez inflációt eredményezne, vagy pedig el kellene küldeniük néhány embert. A nagyvállalatok tekintetében pedig megtörténhetne az is, hogy azok kivonulnak Magyarországról, ami munkanélküliséget eredményezne. Tehát a társasági adóemelés hasonlóan húsba vágó, mint személyi jövedelemadó kérdése
– mondta Szűcs.
A családokat más módon is megsarcolja ez a program. Itt van a GYED kérdése. Egy gyermek fél éves korától két éves koráig jár az otthon maradó szülőnek a GYED. Ezt törölné el a Tisza, ezzel pedig az egyik legkiszolgáltatottabb réteghez, kismamákhoz nyúlnának hozzá.
A motiváció emögött nem más, mint az, hogy egy olyan pártról beszélünk, aki a pénzügyi, politikai támogatást és a mentelmi jog kérdése kapcsán látható, hogy a jogi támogatást is Brüsszeltől várja. A legitimációt Brüsszeltől eredeztetik. Brüsszelben pedig megfogalmazták az országspecifikus ajánlásokat, amiben világossá tették, hogyan kell átalakítani az adórendszert az európai országokban, ahol ez még nem történt meg. Európában mindenhol adóemelésekről, megszorító tervekről hallhat. Magyarországon ilyen nincsen, azonban a Tisza Párt pontosan, pontosan, szó szerint ezt hajtaná végre. Érdekes, hogy a napokban, amikor kaptak a tagállami állam és kormányfők egy levelet Ursula Von der Leyentől, amiben arról írt az Európai Bizottság elnöke, hogy 136 milliárd eurót még össze kéne rakni, hogy Ukrajnának a költségvetési hiányát finanszírozzák.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampánya
Ez a valaha volt legdurvább megszorító csomag, legalábbis a rendszerváltás utáni Magyarország történetében. Úgy gondolom, hogy ez az, amit nem hagyhatunk Magyarországon, és ez az, ami ellen fel kell lépni. Fellépni hathatósan majd áprilisban a szavazófülkében tudunk, azonban nagyon fontos, hogy minden emberhez eljussanak ezek a megszorító tervek, eljusson a Tisza csomag terve, hiszen ők úgy vágnak neki egy választási kampánynak, hazudnak és titkolóznak
– fogalmazott az alapító tag.
Ezért indítjuk el ezt a plakátkampányt, ezért indítjuk el ezt a figyelemfelhívó kampányt, hogy minden magyar honfitársunkhoz eljusson az, hogy mire készül a Tisza. Hogy mit tartalmaz a Tisza-csomag, hogy ne utólag kelljen szembesülni azzal, hogy mit titkoltak el a magyarok elől. Ők nem fogják elmondani, ezt már világossá tették. Mi viszont nem szeretnénk azt, hogy a magyarság és Magyarország bukjon, éppen ezért szeretnénk mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy mire készül
– zárta a sajtótájékoztatót Szűcs Gábor.
