"Eltűnt. Keressük" - Meglepő fotót tett közzé Orbán Viktor

Humoros képet közölt Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.26. 14:17
Orbán Viktor karácsony család

Magyarország miniszterelnöke betekintést engedett magánéletébe a karácsonyi időszakban. Többek közt egy meghitt fotót is közölt unokái körében. Orbán Viktor most egy újabb humoros képet osztott meg a közösségi médiában.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A zselés nyomában 

- írta a mókás bejegyzés mellé, amelyen egy üres szaloncukros papír látható. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu