"Eltűnt. Keressük" - Meglepő fotót tett közzé Orbán Viktor

Magyarország miniszterelnöke betekintést engedett magánéletébe a karácsonyi időszakban. Többek közt egy meghitt fotót is közölt unokái körében. Orbán Viktor most egy újabb humoros képet osztott meg a közösségi médiában.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A zselés nyomában

- írta a mókás bejegyzés mellé, amelyen egy üres szaloncukros papír látható.