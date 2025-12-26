"Eltűnt. Keressük" - Meglepő fotót tett közzé Orbán Viktor
Humoros képet közölt Orbán Viktor.
Magyarország miniszterelnöke betekintést engedett magánéletébe a karácsonyi időszakban. Többek közt egy meghitt fotót is közölt unokái körében. Orbán Viktor most egy újabb humoros képet osztott meg a közösségi médiában.
A zselés nyomában
- írta a mókás bejegyzés mellé, amelyen egy üres szaloncukros papír látható.
