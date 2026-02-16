Látszik, hogy ebből nem kérnek a magyarok: Magyar Péter éppen most jött haza a legnagyobb háborúpárti brüsszeliektől
Mezőkövesden is apad a Tisza. Nem véletlen, hogy az a Magyar Péter, aki éppen most jött vissza a háborúpárti Donald Tusk és Friedrich Merz találkozóról, ennyi embert tud csak megszólítani.
Magyar Péter először a Háborúellenes Gyűlések utáni koslatást adta fel, mivel a fogyatkozó létszám már ott is megmutatkozott. Most pedig Mezőkövesden is látszott, mekkora "tömeget" tud megszólítani. Ez nem is véletlen.
Magyar Péter befürdött – ez az oka
A "legfontosabb országjárás" nevével fémjelzett eseménysorozat mezőkövesdi állomásán maroknyi tömeg jelent meg. Magyar Péter már a színpadon volt, mégis elenyésző volt a résztvevők létszáma.
Szarvas Szilveszter is közzétette a képet. Kiemelte, nem véletlen, hogy ilyen csekély az érdeklődés, hiszen a többszörösen lebukott pártelnök épp a magyarok érdekei ellen dolgozott a háborúpárti brüsszeliekkel.
Óriási blama! Nagyon apad a Tisza! Mezőkövesden néhány tucat ember volt csak kíváncsi Magyar Péterre! A fotó 17:16-kor készült, Magyar Péter már a színpadon beszélt. Nem csoda ez azok után, hogy Magyar Péter éppen most jött haza a legnagyobb háborúpárti brüsszeliektől, Tusktól és Merztől. A magyarok ebből nem kérnek!
– írja Szarvas Szilveszter.
